Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η απόλυση του Σόλσκιερ θα της κοστίσει ακριβά

Ο Νορβηγός προπονητής βρίσκεται στο… κατώφλι της εξόδου, μετά τη συντριβή από τη Λίβερπουλ.

Εννέα εκατομμύρια ευρώ (7,5 εκατομμύρια λίρες), θα κοστίσει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η απόλυση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα “Sun”.

Ο Νορβηγός προπονητής βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση, ιδιαίτερα μετά τη συντριβή (0-5) από τη Λίβερπουλ, την περασμένη Κυριακή, ενώ πολλοί οπαδοί ακόμη και πρώην παίκτες των “κόκκινων διαβόλων” ζητούν την απομάκρυνσή του.

Λέγεται ο Σόλσκιερ συνεχίζει να ηγείται της Γιουνάιτεντ, λόγω του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, που φέρεται να προέτρεψε τον αγγλικό σύλλογο να του δώσει “ψήφο εμπιστοσύνης”.

Το Σάββατο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα ταξιδέψει στο Λονδίνο για να αναμετρηθεί με την Τότεναμ στην Premier League.

