Κυκλώνας “Νέαρχος”: Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

Τα τελευταία στοιχεία για την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα που δημιουργήθηκε στο Ιόνιο.

Περίπου 13 μήνες μετά το καταστροφικό πέρασμα του «Ιανού» από την Ελλάδα, ένας νέος μεσογειακός κυκλώνας (Medicane), ο «Νέαρχος», σχηματίστηκε στο Νότιο Ιόνιο σήμερα. Αυτή τη φορά όμως τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών-meteo δείχνουν ότι η χώρα μας δεν θα επηρεαστεί σημαντικά.

Η Κρήτη πιθανώς θα δεχτεί βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες, όμως η Μάλτα και η Σικελία είναι αυτές που θα επηρεαστούν κυρίως από θυελλώδεις ανέμους, υψηλό κυματισμό στις ακτές και ισχυρές βροχοπτώσεις. Ήδη, σύμφωνα με εικόνες ευρωπαϊκού δορυφόρου, ο «Νέαρχος» το απόγευμα της Πέμπτης κινείτο πολύ αργά βορειοδυτικά προς τη Μάλτα και τις ακτές της Σικελίας.

Ο Μεσογειακός Κυκλώνας ή Medicane είναι ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που δημιουργείται στη Μεσόγειο και αποκτά χαρακτηριστικά των τροπικών κυκλώνων. Μερικά από αυτά τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την απουσία μετωπικών επιφανειών (ψυχρά και θερμά μέτωπα), τη δημιουργία «ματιού», την επικράτηση θυελλωδών ανέμων και την εκδήλωση ραγδαίων βροχοπτώσεων κοντά στο κέντρο του βαρομετρικού συστήματος.

Ο κρητικής καταγωγής Νέαρχος - που έδωσε το όνομα του στο νέο κυκλώνα - υπήρξε ο επικεφαλής του στόλου του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του στην Ασία.

