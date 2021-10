Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τζανάκης στον ΑΝΤ1: Ανησυχία για τον συνωστισμό στις παρελάσεις

Τι είπε για την χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, αλλά και την εξασθένηση της άμυνας των εμβολιασμένων.

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Νίκος Τζανάκης μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου για τις εικόνες συνωστισμού στις παρελάσεις, την τρίτη δόση του εμβολίου και πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον ιό.

"Το επιδημιολογικό αποτύπωμα των παρελάσεων είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα το δούμε, ελπίζω μικρό", δήλωσε ο κ. Τζανάκης, τονίζοντας χαρακτηριστικά "ότι μετά από τόσο καιρό θα έπρεπε τι πρέπι να κάνουμε. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον ιό στη ζωή και όχι κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας".

Όσον αφορά την τρίτη δόση του εμβολίου είπε "ότι είναι απαραίτητη σε άτομα μεγάλης ηλικίας και σε άτομα που έχουν πεσμένο ανοσιολογικό και δεν απάντησαν σωστά στις δύο δόσεις".

"Όσοι περισσότεροι κάνουμε την αναμνιστική δόση τόσο περισσότερο θα δούμε τα κρούσματα να συρρικνώνονται" πρόσθεσε.

Τέλος ο καθηγητής δήλωσε ότι "την ανοσία κατά 80% θα την αποκτήσουμε με λοίμωξη", λόγω της χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης.

