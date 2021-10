Τεχνολογία - Επιστήμη

Το Facebook άλλαξε όνομα και θα λέγεται Meta (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κολοσσός των social media προχωρά σε δραστικό “rebrand”, σε μία προσπάθεια να… επουλώσει τις πληγές του.

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης τη μετονομασία του Facebook σε Meta, σε μία προσπάθεια να απαγκιστρωθεί από τον αρνητικό αντίκτυπο στην εταιρεία του μετά τα πρόσφατα πλήγματα που δέχθηκε.

«Για να αποτυπώσουμε ποιοι είμαστε και ποιοι φιλοδοξούμε να χτίσουμε, είμαι στην ευτυχή θέση να ανακοινώσω πως από σήμερα, η εταιρείας μας είναι πλέον η Meta», δήλωσε ο Ζούκερμπεργκ, σε ένα βίντεο που έκανε τον γύρο του κόσμου.

Η μετονομασία της εταιρείας έρχεται έπειτα από τον αρνητικό αντίκτυπο που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις μία πρώην υπαλλήλου, αλλά και του πρωτοφανούς “μπλακ άουτ” που ταρακούνησε τα θεμέλια του κολοσσού των social media.

Ειδήσεις σήμερα:

Μέρκελ: Η άφιξη στην Αθήνα και το δείπνο με Μητσοτάκη

Κορονοϊός - Τζανάκης στον ΑΝΤ1: Ανησυχία για τον συνωστισμό στις παρελάσεις

Κυκλώνας “Νέαρχος”: Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα