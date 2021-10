Κοινωνία

Κορωπί: Αγνοείται γυναίκα στη θαλάσσια περιοχή Νησί Ντούνη

Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 50χρονης.

Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τον εντοπισμό μίας 50χρονης αλλοδαπής που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή Νησί Ντούνη Αττικής, στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου.

Διεξάγονται έρευνες από δύο πλωτά του Λιμενικού, ενώ γίνονται και έρευνες από ξηράς. Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι βόρειο βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

