ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Υπάλληλος ξεψύχησε στις ράγες

Νεκρός υπάλληλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που έχασε τις αισθήσεις του πάνω στις ράγες

Νεκρός ανασύρθηκε από τις σιδηροδρομικές ράγες του Προαστιακού, ένας άνδρας, εργαζόμενος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Ο υπάλληλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ σύμφωνα με πληροφορίες, έχασε τις αισθήσεις του εν ώρα εργασίας, με αποτέλεσμα να βρίσκεται για αρκετά λεπτά πάνω στις ράγες που περνά ο προαστιακός. Για περισσότερη από μία ώρα υπήρξε διακοπή των δρομολογίων.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του. Ακόμη, επί τόπου βρέθηκε ασθενοφόρο ΕΚΑΒ που τον μετέφερε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: korinthostv.gr

