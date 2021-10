Κόσμος

Μπάιντεν - Ερντογάν: Πιθανή συνάντηση στη Γλασκώβη

Τι δήλωσε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είναι πιθανόν να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της διεθνούς συνόδου για το κλίμα COP26 την επόμενη εβδομάδα στη Γλασκώβη.

Τη δήλωση αυτή έκανε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν, μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος που μεταφέρει τον Μπάιντεν στη Ρώμη για τη σύνοδο της G20.

«Προβλέπω ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Τουρκίας στη Γλασκώβη» είπε ο Σάλιβαν, προσθέτοντας ωστόσο: «Δεν έχω επιβεβαίωση, αλλά αυτό προβλέπουμε αυτή τη στιγμή».

