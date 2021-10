Αθλητικά

Τσιτσιπάς - Open Βιέννης: Αποκλείστηκε από τον Τιαφό

Ηττα και αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Με το 2-0 επί του Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέτυχε νέο ρεκόρ νικών σε μία σεζόν (55), ωστόσο, ο Αμερικανός, Φράνσις Τιαφό, δεν του επέτρεψε να το διευρύνει, καθώς με ανατροπή επιβλήθηκε 2-1 σετ του Έλληνα πρωταθλητή και προκρίθηκε στους προημιτελικούς του Open της Βιέννης.

Ο Τσιτσιπάς (νο3 στην παγκόσμια κατάταξη) έχασε μεγάλη ευκαιρία για να πάρει το «εισιτήριο» για τους «8», καθώς προηγήθηκε με 6-3, έχασε το δεύτερο σετ με τον ίδιο τρόπο (3-6) και στο τρίτο προηγήθηκε 3-0 δείχοντας ότι δεν θα είχε πρόβλημα.

Στο σημείο εκείνο, όμως, έπαθε «μπλακ άουτ» με αποτέλεσμα ο Τιαφό (νο 49 στον κόσμο) να πάρει πέντε συνεχόμενα games και να φτάσει στη μεγάλη νίκη με το τελικό 6-4. Ήταν η τρίτη φορά εντός του έτους που οι δύο τενίστες συναντήθηκαν στο κορτ, με τον Αμερικανό να προηγείται, πλέον, με 2-1, καθώς είχε επικρατήσει στο Wimbledon του Τσιτσιπά, ενώ λίγο αργότερα ο νεαρός τενίστας πήρε τη ρεβάνς στο Ολυμπιακό τουρνουά του Τόκιο.

Παρότι έμεινε στις 55 νίκες μέσα στο 2021 ο Τσιτσιπάς εξακολουθεί να προηγείται σε κερδισμένους αγώνες ενόψει των ATP Finals, καθώς οι Ντανίλ Μεντβέντεφ και Κάσπερ Ρούντ που ακολουθούν έχουν από 50 νίκες στο τρέχον έτος.

