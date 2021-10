Πολιτική

Μέρκελ: τα μηνύματα της επίσκεψης στην Αθήνα

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η επίσκεψή της έχει χαρακτήρα απολογισμού των ελληνογερμανικών σχέσεων.

Επίσκεψη υψηλού συμβολισμού πραγματοποιεί στην Ελλάδα η Άγκελα Μέρκελ. Η Γερμανίδα καγκελάριος έφτασε στην Αθήνα χθες το βράδυ και σήμερα το πρόγραμμά της περιλαμβάνει διαδοχικές συναντήσεις με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η κα Μέρκελ επισκέπτεται τη χώρα μας κατόπιν της πρόσκλησης που της απηύθυνε ο πρωθυπουργός κατά τη Σύνοδο Ε.Ε.-Δυτικών Βαλκανίων στη Σλοβενία, ενώ χθες το βράδυ οι δύο ηγέτες δείπνησαν στο σπίτι του πρωθυπουργού.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η επίσκεψή της έχει χαρακτήρα απολογισμού των ελληνογερμανικών σχέσεων, όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι ένας απολογισμός, σημειώνουν, που θα γίνει σε μια άλλη φάση, τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Ελλάδα. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα του 2021 δεν έχει σχέση με την Ελλάδα του 2015 ή του 2010, ενώ και η Ευρώπη του Ταμείου Ανάκαμψης είναι πλέον διαφορετική.

Αναφέρουν, επίσης, ότι η επίσκεψη της Άγκελα Μέρκελ στην Αθήνα σηματοδοτεί μια αλλαγή σελίδας τόσο για τις ισορροπίες εντός Ε.Ε., αλλά και για την Ελλάδα, η οποία πλέον έχει κάνει φυγή προς τα εμπρός. Ταυτόχρονα, έρχεται σε μια συγκυρία που στην Ευρώπη συνυπάρχουν η ενεργειακή και η πανδημική κρίση και αναζητούνται λύσεις.

Στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Άγκελα Μέρκελ, οι ίδιες πηγές προσθέτουν, θα γίνει επισκόπηση των διμερών σχέσεων, ενώ αναμένεται να συζητηθούν ζητήματα όπως οι ελληνοτουρκικές και οι ευρωτουρκικές σχέσεις μετά και τις τελευταίες εξελίξεις και τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης, θα συζητήσουν για το Μεταναστευτικό, την κατάσταση στη Λιβύη, αλλά και για τις κινήσεις που έχει κάνει η Ελλάδα στο ενεργειακό με πιο πρόσφατο παράδειγμα την υπογραφή συμφωνίας με την Αίγυπτο για την ηλεκτρική διασύνδεση, ζήτημα το οποίο έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναδεικνύοντας τη γεωπολιτική του διάσταση και τη σημασία που έχει για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν ακόμα οι διμερείς οικονομικές σχέσεις, αλλά και η ευρωπαϊκή συζήτηση για δημοσιονομικούς κανόνες που θα ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της συγκυρίας και στη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφώσει η πανδημία.

