Life

“Ενώπιος Ενωπίω” - Πύρρος Δήμας: τα μετάλλια, τα παδιά του και τα δάκρυα για την Αναστασία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τον θάνατο της συζύγου του και τα δάκρυα στον αέρα της εκπομπής.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχθηκε στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Πύρρο Δήμα.

Ο κορυφαίος Ολυμπιονίκης μίλησε για τη σπουδαία διαδρομή του στην Άρση Βαρών και τα χρυσά μετάλλια, ενώ αποκάλυψε άγνωστες στιγμές πριν από τους θριάμβους του. Τα πρώτα του αγωνιστικά βήματα στη Βόρειο Ήπειρο και η μεγάλη του συγκίνηση για τη γυναίκα του, Αναστασία, που έφυγε από τη ζωή νικημένη από τον καρκίνο.

Ο Ολυμπιονίκης της Άρσης Βαρών ξέσπασε σε κλάματα όταν παρακολούθησε ένα βίντεο της εκποκπής του 2000, στο οποίο η σύζυγός του Αναστασία μιλούσε για εκείνον μετά το τρίτο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Σίδνεϊ. “Ήταν για μένα μεγάλη δύναμη. Σε όλα έπαιξε ρόλο. Ήταν στήριγμα, ήταν δίπλα μου, ήταν μαζί μου σε όλα. Με την Αναστασία μεγαλώσαμε μαζί και κάναμε πολλά πράγματα μαζί, που πιστεύω άλλοι άνθρωποι δεν θα τα κάνανε σε τρεις ζωές. Μου χάρισε τέσσερα υπέροχα παιδιά, πολλά μου χάρισε” είπε ο Πύρρος Δήμας.

“Όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Σηκωνόταν το βράδυ και έκλαιγε μόνη της. Της είπα μετά από δυο μέρες ότι δεν είναι καλό αυτό. Κανείς δεν ξέρει πότε θα πεθάνει. Και της είπα να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Από εκεί και πέρα ήταν σε όλα μια μαχήτρια. Έδωσε αγώνα με χαμόγελο, δεν έχω λόγια” κατέληξε.

Στην κάμερα της εκπομπής μίλησε και ο γιος του, Βίκτωρας. “Όταν τον έβλεπα στην τηλεόραση έκλαιγα γιατί του μιλούσα και δεν απαντούσε” είπε γελώντας. “Μπαμπά θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί έχουμε περάσει πολλές δυσκολίες μαζί και είναι σημαντικό να ξέρεις ότι πάντα θα έχεις έναν άνθρωπο που θα αφήνει και όλους τους υπόλοιπους να τον στηρίξουν. Όλα ξεπερνιούνται” ήταν το μήνυμα του Βίκτωρα στον πατέρα του.

“Τον Βίκτωρα τον θεωρώ φίλο, τον συμβουλεύομαι κιόλας, για πράγματα που θέλω τη γνώμη του. Όσο υπερήφανος είμαι για τα μετάλλια μου τόσο υπερήφανος είμαι για τις σπουδές των παιδιών μου” είπε ο Πύρρος Δήμας.

*Το βίντεο θα αναρτηθεί άμεσα

Ειδήσεις σήμερα:

Βύρωνας: νεαρός μπήκε στις τουαλέτες σχολείου χωρίς παντελόνι!

Αλλαγή ώρας: Πότε γυρνάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

Κορωπί: νεκρή βρέθηκε η αγνοούμενη γυναίκα