Νέο Φάληρο: Μίνι καταδίωξη για σύλληψη διαρρηκτών

Περιπολικό της Άμεσης Δράσης εγκλώβισε αυτοκίνητο διαρρηκτών όταν εκείνοι προσπάθησαν να διαφύγουν.

Επεισοδιακή ήταν η χθεσινή νύχτα στο Νέο Φάληρο, καθώς Ρομά προσπάθησαν να εισβάλλουν σε σπίτι σε κεντρικό δρόμο.

Πρόκειται για τέσσερις νεαρούς, οι οποίοι όταν έγιναν αντιληπτοί από την αστυνομία, προσπάθησαν να ξεφύγουν.

Τότε, περιπολικό της Άμεσης Δράσης εγκλώβισε το αυτοκίνητό τους, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες προκάλεσε υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Τελικά οι τέσσερις Ρομά οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα στα Καμίνια, όπου συνέχισαν τις απειλές κατά των αστυνομικών!

Οι νεαροί φαίνεται ότι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.





