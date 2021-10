Πολιτική

Γεωργιάδης: Να γίνει συζήτηση για το πότε θα χρησιμοποιεί ο αστυνομικός το όπλο του

Ο Υπουργός Ανάπτυξης σχολιάζει όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας και το θέμα της ακρίβειας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

«Από το go back στη Μέρκελ, περάσαμε στο αποθεωτικό για τη Μέρκελ άρθρο του Αλέξη Τσίπρα», σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για το πρόσωπο της καγκελαρίου της Γερμανίας.

Αναγνωρίζοντας ότι, η Άγκελα Μέρκελ «σίγουρα έκανε πολλά λάθη, ο απολογισμός της για εμάς είναι θετικός» και συμπλήρωσε πως, «η Μέρκελ έπαιξε ρόλο στην πτώση της κυβέρνησης Σαμαρά, ο Τσίπρας όμως, της έδωσε όλα αυτά που δεν της έδινε ο Σαμαράς».

Αναγνώρισε ότι, το μεγαλύτερο που έκανε η Μέρκελ στην Ελλάδα ήταν «η παραμονή της Ελλάδας στην ΕΕ και σε αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο σε αυτό», ενώ χαρακτήρισε «εξαιρετικά καλό ο καγκελάριος της Γερμανίας να έρχεται τέτοια μέρα. Είναι η έμπρακτη συγγνώμη προς τον ελληνικό λαό» και υπενθύμισε πως «ο Σαμαράς ξεκίνησε την Επιτροπή για τις γερμανικές αποζημιώσεις και τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει την προσπάθεια».

«Δεν πρέπει να δίνονται εντολής μη καταδίωξης»

Σχολιάζοντας το ζήτημα της καταδίωξης στο Πέραμα και ειδικότερα του αλαλούμ με την εντολή για παύση της καταδίωξης, υπογράμμισε πως «έχει διατάξει ο Υπουργός τη σχετική διαδικασία για έρευνα. Η ηγεσία έχει πει ότι, εντολές μη καταδίωξης δεν πρέπει να γίνονται. Διότι άλλο να πει το Κέντρο πώς θα γίνει η καταδίωξη και άλλο να πει σταματά η καταδίωξη».

«Η απόφαση της Δικαιοσύνης να αφεθούν ελεύθεροι οι επτά αστυνομικοί δείχνει ότι, και ο ανακριτής και ο εισαγγελέας πείστηκαν ότι κινδύνευσε η ζωή τους», εκτίμησε, χαρακτηρίζοντας «σωστή την απόφαση της Ελληνικής δικαιοσύνης» .

Χαρακτήρισε «υποκριτικό «ο Γεωργιάδης να μην μπορεί τη γνώμη του, αλλά ο Τζανακόπουλος να πηγαίνει και να λέει ότι οι αστυνομικοί σκότωσαν το παιδί» και σημείωσε ότι, «η διαδικασία θα κάνει 6-7 χρόνια να ολοκληρωθεί, τονίζοντας ότι, «οι πολιτικοί είμαστε για να εκφράζουμε γνώμες και να λαμβάνουμε θέση στα πράγματα».

«Πρέπει να γίνει μια συζήτηση για το πότε θα χρησιμοποιεί ο αστυνομικός το όπλο του», είπε, παρατηρώντας πως «σε όλες τις χώρες του δυτικού κόσμου, όταν ο αστυνομικός κάνει τη χρήση του όπλου του, δεν κρίνεται όπως ο πολίτης».

Και καταλήγοντας για το ζήτημα συμφώνησε πως «ούτε μπάτσος, ούτε γύφτος» πρέπει να λέγεται καταδικάζοντας «απολύτως» και τα δύο. «Το κράτος πρέπει να τους βοηθήσει να βρουν δουλειά, να ενταχθούν στην κοινωνία. Πρέπει όμως να καταλάβουν και αυτοί πως με αυτά που κάνουν επιβεβαιώνουν τα στερεότυπα».

«Η Ελλάδα είναι τελευταία στην αύξηση των καυσίμων»

Ο Υπουργός Ανάπτυξης χαρακτήρισε «υπαρκτό και παγκόσμιο» το φαινόμενο της ακρίβειας, φέρνοντας ως παράδειγμα την πρόβλεψη για 4,5% πληθωρισμό στη Γερμανία.

Παρατηρώντας ότι, «οι Ισπανοί, που έχουν πολύ μεγαλύτερη αύξηση από εμάς ανακοίνωσαν μείωση φόρων» και τόνισε πως «η Ελλάδα στα καύσιμα είναι στην τελευταία θέση από όλους».

«Αυτήν τη στιγμή, η Ελλάδα καταφέρνει και στέκεται πολύ καλύτερα από όλους τους άλλους», είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης επικαλούμενος τα ευρωπαϊκά στοιχεία.

«Εξασφαλισμένες οι θέσεις εργασίας στα ναυπηγεία»

«Εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν», ξεκαθάρισε και ερωτηθείς σχετικά με το αν να δοθεί κοινωνικό μέρισμα είπε πως «είναι τελείως αδύνατο να τοποθετηθώ τώρα, θα ξέρουμε το Δεκέμβριο».

Τέλος, ο Υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στα ναυπηγεία και τις επενδύσεις που γίνονται εκεί. «Βρήκαμε τρία ναυπηγεία κλειστά όταν αναλάβαμε, σκοπός μας είναι να αφήσουμε τρία ναυπηγεία ανοιχτά», είπε τονίζοντας πως «οι θέσεις εργασίας είναι εξασφαλισμένες».

