Πολιτική

Βαρουφάκης για Facebook: O Ζούκερμπεργκ μας “έκλεψε” το Meta

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

'Κοντά τα χέρια κ. Zuckerberg", προειδοποιεί οργισμένος ο Γιάνης Βαρουφάκης.

O Μαρκ Ζούκερμπεργκ ανήγγειλε χθες το νέο λανσάρισμα του Facebook υπό τη νέα ονομασία Meta, κάτι που έγινε δεκτό με ενθουσιασμό, καθώς σύμφωνα με τον CEO της δημοφιλούς πλατφόρμας είναι η νέα εποχή στα social media.

Μάλιστα , ο ίδιος ο CEO της Facebok έχει εξηγήσει ότι η μετονομασία της πλατφόρμας στοχεύει αλλού:

"Το μετασύμπαν (metaverse) είναι το επόμενο σύνορο που πρέπει να διασχίσουμε. Από εδώ και μπρος, αυτή θα είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και όχι το Facebook", έχει εξηγήσει.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης σε μια σειρά από tweets κατηγορεί τον Ζούκερμπεργκ του Facebook ότι «έκλεψε» από τον ίδιο την ονομασία Meta και – όπως λέει – υπάρχει ήδη ιστοσελίδα με αυτό το όνομα και συγκεκριμένα το metacpc.org, που ανήκει στο Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού.

Στην ανάρτησή του ο κ. Βαρουφάκης αναφέρει:

Κοντά τα χέρια κ. Zuckerberg από το όνομα του mέta, του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού (https://metacpc.org). Εσείς μπορεί, πράγματι, να δουλεύετε για να γίνει πραγματικότητα ο δυστοπικός μετακαπιταλισμός. Τον Πολιτισμό όμως δεν θα τον αναγνωρίζατε ούτε στο ένα μέτρο

Κοντά τα χέρια κ. Zuckerberg από το όνομα του mέta , του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού (https://t.co/2FzQ18HAf4). Εσείς μπορεί, πράγματι, να δουλεύετε για να γίνει πραγματικότητα ο δυστοπικός μετακαπιταλισμός. Τον Πολιτισμό όμως δεν θα τον αναγνωρίζατε ούτε στο ένα μέτρο

— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) October 28, 2021