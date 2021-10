Κοινωνία

Γλυκά Νερά: ο πιλότος ψάχνει νομικά “παραθυράκια” σε βιβλία (βίντεο)

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος ζήτησε από τον δικηγόρο του να του μεταφέρει στο κελί βιβλία νομικής, ενώ "χτενίζει" τη δικογραφία.

Βιβλία νομικής διαβάζει στη φυλακή ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, καθ ομολογίαν δολοφόνος της συζύγου του Καρολάιν, στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, ο Μπάμπης ζήτησε από τον δικηγόρο του να του μεταφέρει στο κελί βιβλία για τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, προκειμένου να ετοιμάσει την υπερπασπιστική του γραμμή. Παράλληλα, διαβάζει τη δικογραφία, κρατά σημειώσεις, ενώ κάνει αναλύσεις στο τηλέφωνο με την δικηγόρο του.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε στην εκπομπή "Το Πρωινό" η Κέλλυ Χεινοπώρου, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος θέλει να βάλει δικό του πραγματογνώμονα στην υπόθεση, τόσο για το ρολόι της Καρολάιν και τις κάμερες, όσο και για το ηλεκτρονικό ημερολόγιό της.

Επίσης, έγινε γνωστό ότι ο δικηγόρος του πιλότου βρίσκεται από το πρωί στις φυλακές, προκειμένου να συζητήσει με τον πελάτη του για το εάν θα γίνει αγωγή προς τον εκδοτικό οίκο που έχει τη φωτογραφία του σε βιβλίο για τη θανατική ποινή και τη σωφρονιστική πολιτική.

