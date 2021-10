Πολιτική

Σακελλαροπούλου σε Μέρκελ: Η Ελλάδα πλήρωσε βαρύ τίμημα

Στο Προεδρικό Μέγαρο η καγκελάριος της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ. Τι συζήτησαν με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου την υποδέχτηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μετέβη λίγο μετά τις 10:00 η καγκελάριος της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ.

«Υποδέχομαι μια σπουδαία πολιτικό που διαμόρφωσε σχεδόν για δυο δεκαετίες την πολιτική της Γερμανίας και της Ευρώπης», είπε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλωσορίζοντας την Γερμανίδα καγκελάριο στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Η Ελλάδα πλήρωσε βαρύ τίμημα» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την σύντομη προσφώνησή της προς την καγκελάριο Μέρκελ. «Πολλές φορές αισθανθήκαμε δικαιολογημένα μόνοι», συμπλήρωσε η κυρία Σακελλαροπούλου, ενώ, ευχαρίστησε την γερμανίδα καγκελάριο για τη «διατήρηση των διμερών σχέσεων και την φιλοευρωπαϊκή σας στάση» όπως είπε χαρακτηριστικά.

Στην απάντησή της Γερμανίδα καγκελάριος αφού ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την υποδοχή σημείωσε: «Αναφερθήκατε στις σχέσεις μας που είχαν κάποια σκαμπανεβάσματα, εδράζουν όμως σε στέρεες βάσεις. Και πρέπει να πω ότι ο διάλογος ήταν πάντα το κλειδί για την εξεύρεση λύσης».

«Αυτό που μας έδωσε δύναμη ήταν ότι είχαμε την αίσθηση ότι ανήκουμε μαζί, Γερμανία και Ελλάδα», τόνισε χαρακτηριστικά η Άγκελα Μέρκελ και συμπλήρωσε «νομίζω ότι αυτή θα πρέπει να είναι η βασική αίσθηση και για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον».

Μετά τη συνάντησή τους η κ. Μέρκελ κατευθύνθηκε προς το Μέγαρο Μαξίμου, όπου την υποδέχτηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήδη είναι σε εξέλιξη η συνάντηση των δυο ηγετών, ενώ θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις.





