Μητσοτάκης - Μέρκελ: οι κοινές δηλώσεις τους

Οι δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργό με την καγκελάριο της Γερμανίας μετά το πέρας της συνάντησής τους στο Μαξίμου.

Η Άγκελα Μέρκελ επισκέπτεται από χθες την Αθήνα, κατόπιν πρόσκλησης που της απηύθυνε ο πρωθυπουργός κατά τη Σύνοδο ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων στη Σλοβενία.

Πηγές υπογραμμίζουν τη σημασία της επίσκεψης αυτής χαρακτηρίζοντάς την «υψηλού συμβολισμού», καθώς έχει χαρακτήρα απολογισμού των ελληνογερμανικών σχέσεων, όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες την προηγούμενη εβδομάδα.

Στη συνάντηση που προηγήθηκε των δηλώνσεων, η οποία ήταν διευρυμένη, έγινε επισκόπηση των διμερών σχέσεων, ενώ συζητήθηκαν ζητήματα όπως οι ελληνοτουρκικές και οι ευρωτουρκικές σχέσεις μετά και τις τελευταίες εξελίξεις και τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Επί τάπητος βρέθηκαν επίσης το μεταναστευτικό, η κατάσταση στη Λιβύη αλλά και οι κινήσεις που έχει κάνει η Ελλάδα στο ενεργειακό, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την υπογραφή συμφωνίας για την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου - Ελλάδας.

Και στο σημείο αυτό, οι κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι πρόκειται για ζήτημα τη γεωπολιτική διάσταση και τη σημασία του οποίου -ιδίως σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης- ανέπτυξε ο πρωθυπουργός στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηνα, ακόμα οι διμερείς οικονομικές σχέσεις αλλά και η ευρωπαϊκή συζήτηση για δημοσιονομικούς κανόνες που θα ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της συγκυρίας και στη νέα πανευρωπαϊκή πραγματικότητα που έχει διαμορφώσει η πανδημία.

