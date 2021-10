Κοινωνία

Γυναικοκτονία στην Ιεράπετρα: η τελευταία ανάρτηση του θύματος (βίντεο)

Οι αναρτήσεις στο Facebook που μαρτυρούσαν τις πιέσεις που δεχόταν.

Την ψυχολογική πίεση που δεχόταν μαρτυρούν οι μαντινάδες και τα μηνύματα που αναρτούσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο διαδίκτυο η γυναίκα που έπεσε νεκρή στην Ιεράπετρα από τις μαχαιριές του συζύγου της.

"Να τολμάς να λες όχι σε όποιον καταπατά τα θέλω σου" αναφέρει μία από τις δημοσιεύσεις της στο Facebook, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό".

Στην τελευταία της ανάρτηση μάλιστα έγραψε: "Κανείς δεν μπορεί να κρίνει τις επιλογές μου. Γιατί κανείς δεν έζησε τη ζωή μου!!"

Η γυναίκα έζησε για περίπου 30 χρόνια με τον σύζυγό της, αλλά τον τελευταίο χρόνο είχε αποφασίσει να αφήσει πίσω την κοινή ζωή και να μείνει μόνη. Σύμφωνα με τον περίγυρό της, δεν είχαν πάρει διαζύγιο αλλά πλέον ζούσαν χωριστά, παρά τα τέσσερα παιδιά που τους ένωναν.

