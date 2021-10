Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι στη Μονή Πετράκη: Μετατροπή της κατηγορίας για τον ιερέα

Η απόφαση της ανακρίτριας έρχεται λίγες μέρες μετά την καταδίκη για την επίθεση κατά της Ιωάννας.

Μετατροπή της κατηγορίας σε απόπειρα ανθρωποκτονίας για τον ιερέα που έριξε βιτριόλι σε Μητροπολίτες , αποφάσισε η ανακρίτρια, λίγες μέρες μετά την καταδίκη για την επίθεση με βιτριόλι κατά της Ιωάννας.

Σε απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή μετέτρεψε η ανακρίτρια την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης για την οποία προφυλακίστηκε τον περασμένο Ιούνιο, ο υπό καθαίρεση ιερέας , ο οποίος έριξε καυστικό υγρό σε επτά Μητροπολίτες στην Μονή Πετράκη.

Η ανακρίτρια με βάση τις καταθέσεις των μητροπολιτών αλλά και τα αποτελέσματα της εργαστηριακής έρευνας που αποδεικνύει ότι το καυστικό υγρό ήταν βιτριόλι, ενημέρωσε τον κατηγορούμενο για την μετατροπή της κατηγορίας και του έδωσε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Σε δήλωσή του ο συνήγορος του κατηγορούμενου Ανδρέας Θεοδωρόπουλος ανέφερε:

«Απορώ γιατί η εισήγηση της κυρίας ανακρίτριας μετά από τρεις μήνες από την απολογία του κατηγορουμένου αλλάζει και για ποιο λόγο αλλάζει. Θα καταπέσει λοιπόν, αυτή είναι η άποψη μου στο συμβούλιο, το οποίο μετά την ανάκριση θα συγκληθεί, αλλά και στο δικαστήριο γιατί είναι κλασική περίπτωση βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η εκ του μακρόθεν ρίψης του υγρού ως απόπειρα ανθρωποκτονίας».

Στην πρώτη απολογία του ο υπό καθαίρεση ιερέας είχε δηλώσει μετανιωμένος για την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι είχε προμηθευτεί το καυστικό υγρό για να κάνει κακό στον εαυτό του, σε περίπτωση που εκδιδόταν αρνητική απόφαση για τον ίδιο από το δευτεροβάθμιο συνοδικό δικαστήριο.

