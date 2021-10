Life

“Το Πρωινό” - Βλαβιανού για Φιλιππίδη: ήταν ιδιαίτερος άνθρωπος, δεν έχω καλές αναμνήσεις

Τι είπε για τις καταγγελίες που φθάνουν στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Ο "Γολγοθάς" συναδέλφων της και οι χαμένες δουλειές.

Η Νικολέττα Βλαβιανού μίλησε για όλους και για όλα στην εκπομπή «Το Πρωινό» ενώ με ιδιαίτερη συγκίνηση αναφέρθηκε στην παράσταση που για πρώτη φορά πρωταγωνιστεί με την κορη της και η οποία κάνει πρεμιέρα στις 12 Νοεμβρίου. Μίλησε ακόμα για τα παιδικά της χρόνια, το θάνατο του πατέρα της όταν ήταν τεσσάρων μηνών και την μητέρα της που τη μεγάλωσε σαν να είναι και γυναίκα και άνδρας.

Επίσης αναφέρθηκε στις δυσκολίες που βίωσε με τον πρώην συζυγό της, ενώ δήλωσε υπέρ του πολιτισμένου χωρισμού όταν οι γονείς δεν περνούν καλά. Σημείωσε όμως ότι τα παιδιά πρέπει να διατηρούν τις σχέσεις και με τους δύο γονείς.

Σε ερώτηση για τις καταγγελίες που φθάνουν στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών απάντησε ότι δεν έχουν έρθει όλοι να καταγγείλουν κάτι, καθώς υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ζήσει πράγματα και δεν θέλουν να τα αποκαλύψουν. Σημείωσε δε ότι πολλές καταγγελίες αφορούν στον Πέτρο Φιλιππίδη και τον Δημήτρη Λιγνάδη.

"Δεν γνώριζα για τον Πέτρο. Ήταν όμως ιδιαίτερος άνθρωπος. Δεν θέλω να μιλήσω προσωπικά για μένα αλλά δεν έχω καλές αναμνήσεις. Δεν ήταν από τους εύκολους συνεργάτες" είπε για τον Φιλιππίδη. Τόνισε δε ότι η κατάχρηση εξουσίας δεν αφορά μόνο τους ηθοποιούς. "Οι παραπάνω από αυτούς, όπως οι παραγωγοί και οι σκηνοθέτες το επιτρέπουν", είπε.

Έκανε δε γνωστό ότι έχασε δουλειές επειδή υπήρχε συγκεκριμένος άνθρωπος που τις έκοβε! Πρόσθεσε όμως ότι τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις είχε τρόπο να τις απωθήσει.

Σε ερώτηση για τους συναδέλφους της που είναι στη φυλακή και για το πώς η ίδια νιώθει απάντησε: "Είναι ένας πολύ μεγάλος Γολγοθάς αυτός που τραβάνε γιατί το θέμα δεν είναι μόνο πού είναι τώρα αλλά που ήταν πριν. Είναι μια καταστροφή".

