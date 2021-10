Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: “Ασφυκτιούν” νοσοκομεία και ΜΕΘ

Οριακή είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, τα οποία «ασφυκτιούν» από τους ασθενείς.

Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Κοκολάκος

Μεγάλη πίεση δέχονται τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Καθημερινά δεκάδες περιστατικά χρειάζονται νοσηλεία, τα κρεβάτια ωστόσο παραμένουν γεμάτα.

Γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ πέρασαν μια πολύ δύσκολη εφημερία.

Κλήθηκαν να διαχειριστούν 190 προσελεύσεις περιστατικών κορονοϊού.

Από αυτά τα 20 χρειάστηκαν νοσηλεία σε απλές κλίνες, ενώ τα 24 κρίνονται ως ύποπτα.

Τα κρεβάτια στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας παραμένουν γεμάτα ενώ 4 συμπολίτες μας διασωληνωθηκαν εκτός αυτών.

Σήμερα εφημερεύει το Παπαγεωργίου και σε αυτό το νοσοκομείο η κατάσταση είναι οριακή.

Το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη πέρασε σε κρούσματα την Αττική χθες για πρώτη φορά μετά από καιρό προβληματίζει τους πολίτες.

Στόχος του υπουργείου ,αν η δύσκολη κατάσταση συνεχιστεί, να διατεθούν 200 κλίνες από ιδιωτική κλινική στην ανατολική Θεσσαλονίκη, ενώ και το νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος αποκλειστικά περιστατικά covid-19.

