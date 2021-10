Πολιτική

Μητσοτάκης σε Μέρκελ: Η λιτότητα δεν μπορεί να είναι η απάντηση σε όλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κοινές δηλώσεις έκαναν ο Πρωθυπουργός και η Καγκελάριος της Γερμανίας, μετά τη συνάντησή τους στο Μαξίμου.

Με αναφορά στην παρουσία της Άνγκελα Μέρκελ στην ηγεσία της Γερμανίας ξεκίνησε τις κοινές τους δηλώσεις, αμέσως μετά τις διευρυμένες συναντήσεις που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, λέγοντας πως η γερμανίδα καγκελάριος διένυσε «μια διαδρομή 16 ετών στην ηγεσία της Γερμανίας» που «Ξεπερνά του Αντενάουερ και αγγίζει αυτή του Χ. Κολ».

«Ως ο 8ος Έλληνας πρωθυπουργός που συναντά την αγαπητή 'Ανγκελα μπορώ να αποτολμήσω σύντομη ανασκόπηση» συνέχισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως θέλει «Να μιλήσω για τη δική της σφραγίδα και να μιλήσω για τη σημερινή Ελλάδα που είναι πολύ διαφορετική από αυτή που γνωρίσατε τελευταία 10ετία. Δεν είναι εστία ελλειμμάτων. Είναι σύγχρονο κράτος».

Συνεχίζοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως «Ευρώπη και Ελλάδα δοκιμάστηκαν από λάθος αποφάσεις που επέστρεψαν εναντίον τους μεταμφιεσμένες με λαϊκισμό και δημαγωγία».

«Και εσείς παραδεχτήκατε ότι ζητήσατε πολλά από τους Έλληνες» τόνισε ο πρωθυπουργός, λέγοντας ακόμα ότι «Ευτυχώς ούτε η φτηνή λιτότητα, ούτε τα φτηνά εθνικά συνθήματα άντεξαν. Η κοινοτική αλληλεγγύη και ο αληθινός πατριωτισμός βγήκαν στο τέλος νικητής».

«Η Α. Μέρκελ υπήρξε η φωνή της λογικής και της σταθερότητας. Άδικη κάποιες φορές, όμως καθοριστική όπως το 2015 όταν αρνήθηκε τον εξωστρακισμό της Ελλάδας από την Ευρώπη» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Καθώς η Ευρώπη προχωρά με ομοφωνίες, αυτές χτίζονται με συμφωνίες, συνεπώς και με συγκλίσεις

«Καθώς η Ευρώπη προχωρά με ομοφωνίες, αυτές χτίζονται με συμφωνίες, συνεπώς και με συγκλίσεις» συνέχισε στις δηλώσεις του ο πρωθυπουργός χαρακτηρίζοντας γενναία την αλλαγή στάσης της Καγκελαρίου για το ζήτημα του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Όλα αυτά είχα την ευκαιρία να τα διαπιστώσω στις Συνόδους Κορυφής εκεί που η Καγκελάριος δεν εισηγείται μόνο λύσεις αλλά τις διαμορφώνει» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέχισε λέγοντας η «μάχη του covid είχε και χρώμα γαλανόλευκο. Η Ελλάδα εισηγήθηκε το πιστοποιητικό, οργάνωσε πρόγραμμα εμβολιασμού, πρωτοστάτησε στη δημιουργία του Ταμείου».

Συχνά η δυτική ψυχραιμία ενθαρρύνει την τουρκική αυθαιρεσία - Είναι καιρός οι ευρωπαϊκές αρχές να μετουσιωθούν σε ευρωπαϊκή πρακτική

«Γνωρίζω κα Καγκελάριε τη δική σας σταθερή θέση υπέρ του διαλόγου και της εκτόνωσης των εντάσεων» συνέχισε ο Έλληνας πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις σχέσεις με την Τουρκία. «Κι εγώ αγωνίζομαι για να κρατώ πάντα ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας. Συχνά η δυτική ψυχραιμία ενθαρρύνει την τουρκική αυθαιρεσία. Είναι καιρός οι ευρωπαϊκές αρχές να μετουσιωθούν σε ευρωπαϊκή πρακτική» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «Η Ελλάδα θέλει μόνο φίλους. Επιθυμεί τις καλές σχέσεις, ασφαλώς και με τους γείτονές μας, με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Δεν ανέχεται όμως απειλές. Η θέση μου είναι κρυστάλλινη».

Η λιτότητα δεν μπορεί να είναι η απάντηση σε όλα

«Η λιτότητα δεν μπορεί να είναι η απάντηση σε όλα» τόνισε ο πρωθυπουργός. «Και το γαλλογερμανικό σύμφωνο και η συνθήκη αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής Ελλάδας-Γαλλίας μπορούν να συγκροτήσουν πρόπλασμα ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας. Το μέλλον προβλέπεται συναρπαστικό και για την Ελλάδα, και για τη Γερμανία και για την Ευρώπη. Θα βηματίσουμε με το αγαπημένο ρήμα της Καγκελαρίου, "προσπαθώ"» συμπλήρωσε.

Και κλείνοντας τις δηλώσεις του, πριν δώσει το λόγο στην Γερμανίδα καγκελάριο, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Σας υποδέχομαι με χαρά και σας αποχαιρετώ με σεβασμό. Η Αθήνα θα σας περιμένει και ως φίλη. Στη νέα σας πορεία μην ξεχνάτε τα λόγια του Γκέτε: Από όλους τους λαούς οι Έλληνες ονειρεύονται το όνειρο της ζωής με τον πιο όμορφο τρόπο».

Προσβλέπω να έχω εποικοδομητική συνεργασία με το διάδοχο της κας Μερκελ

«Προσβλέπω να έχω εποικοδομητική συνεργασία με το διάδοχο της κας Μερκελ» είπε ο πρωθυπουργός απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων που παραχώρησε με την Ανγκελα Μέρκελ μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. «Θα συμπεριλαμβάνει και τη συζήτηση για το σύμφωνο σταθερότητας» είπε στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε πως θα γίνει συζήτηση στα πλαίσια της ΕΕ, αλλά και πως θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εμπειρίες της προηγούμενης δεκαετίας και την εμπειρία της πανδημίας που "γέννησε" και το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Θα γίνουν παρεμβάσεις στους πολύ αυστηρούς τυπικούς κανόνες αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσουμε τι σημαίνει δημιοσιονομική πειθαρχία» συνέχισε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι «Η Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα από το 2023 να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα. Δεν πρέπει να εκληφθεί η συζήτηση αυτή ως άδεια να επιστρέψουμε σε κακές συνήθειες του παρελθόντος. Στο χέρι μας είναι να αξιοποιήσουμε τους σημαντικούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Εφόσον το κάνουμε αυτό, αυξάνονται οι πιθανότητες στο μέλλον, κάτι που δημιουργήθηκε με αφορμή την πανδημία, να αποκτήσει ενδεχομένως πιο μόνιμα χαρακτηριστικά».

Θα ζητήσω από το διάδοχο της κας Μέρκελ να γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις του ευρωπαϊκού συμβουλίου για την Τουρκία

«Αυτό που θα ζητήσω από το διάδοχο της κας Μέρκελ δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από το να γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις του ευρωπαϊκού συμβουλίου για την Τουρκία» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε άλλη ερώτηση.

«Υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία είναι η επιλογή της συνεργασίας και ο δεύτερος είναι ο σκληρός που προβλέπει κυρώσεις αν η Τουρκία συνεχίσει αυτή τη συμπεριφορά» επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «Δεν θα κουραστώ να το λέω. Η δική μου πόρτα είναι πάντα ανοικτή για εποικοδομητικό διάλογο. Προϋποθέτει τη μείωση των αχρείαστων εντάσεων. Δεν γίνεται να στέλνει στον ΟΗΕ επιστολή με την οποία να αμφισβητεί την κυριαρχία των νησιών. Υπάρχει διαρκής τουρκική προκλητικότητα. Δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση στη λογική δύο κρατών στο κυπριακό».

Και ο πρωθυπουργός τόνισε: «Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για έναν διάλογο ειλικρινή και για σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού όπως απαιτούν οι σχέσεις γειτόνων. Η Ελλάδα υπέγραψε συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με Ιταλία και Αίγυπτο».

Τα ελληνοτουρκικά προβλήματα εξ ορισμού αφορούν και την Ευρώπη

«Τα ελληνοτουρκικά προβλήματα εξ ορισμού αφορούν και την Ευρώπη» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση. «Υπάρχει άμεση αντανάκλαση. Δείτε το προσφυγικό. Η πολιτική της Ευρώπης για αποτελεσματική, δίκαιη, ανθρώπινη» είπε και συμπλήρωσε πως η πολιτική φύλαξης των συνόρων είναι ελληνική με ευρωπαϊκή στήριξη.

«Κανείς δεν επιδιώκει την οριστική ρήξη σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας. Τα όρια έχουν τεθεί με απόλυτη σαφήνεια» σημείωσε στη συνέχεια και ανέφερε πως «Ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η Ελλάδα τείνει χείρα φιλίας και η Ελλάδα πρώτη θα υπερασπιστεί την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην περίπτωση που αισθάνεται ότι καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι παραβιάζονται».

Ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε κοινή ευρωπαϊκή θέση στο ζήτημα μετανάστευσης και του ασύλου

«Ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε κοινή ευρωπαϊκή θέση στο ζήτημα μετανάστευσης και του ασύλου» απάντησε ο Έλληνας πρωθυπουργός σε ερώτηση για το μεταναστευτικό, διευκρινίζοντας ότι «Η Γερμανία δεν είναι μέρος του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης».

«Πρέπει να φυλάμε τα σύνορά μας πιο αποτελεσματικά και δεν θα δεχθούμε την εργαλειοποίηση απελπισμένων ανθρώπων για πολιτικούς σκοπούς» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Αυτό που έγινε στον Έβρο δεν μπορεί να επαναληφθεί. Δυστυχώς επαναλήφθηκε στη Λευκορωσία».

«Η Καγκελάριος έχει δίκιο να λέει ότι η Τουρκία μπορεί να είναι σύμμαχός μας αλλά πρέπει να κάνει περισσότερα στην εξάρθρωση των κυκλωμάτων διακίνησης. Έχουμε πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει στο Αιγαίο» είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Είχαμε ένα τραγικό ναυάγιο τις προάλλες. Αυτά πρέπει να σταματήσουν και μπορούν να σταματήσουν με τη συνεργασία της Τουρκίας. Οι χώρες στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης σηκώνουν μεγάλο βάρος. Η σοβαρή και στιβαρή φύλαξη των συνόρων είναι προϋπόθεση για να κρατήσουμε ζωντανό και το Σένγκεν».

Μέρκελ: Ξέρω πως απαίτησα πολλά από την Ελλάδα

«Όποιος γνωρίζει από πολιτισμό δεν μπορεί να αφήσει απ' έξω την Αθήνα και την Ελλάδα» τόνισε η απερχόμενη καγκελάριος ‘Ανγκελα Μέρκελ στις κοινές δηλώσεις της με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σημειώνοντας ότι δεν θα είναι η τελευταία επίσκεψή της στην Ελλάδα.

«Οι σχέσεις Γερμανίας- Ελλάδας ήταν αρκετά ζωντανές θα έλεγα. Οι δυσκολίες ήταν δεδομένες όταν επρόκειτο για τη σταθερότητα του ευρώ και εγώ προσωπικά είχα απόλυτη επίγνωση για την υπερβολική επιβάρυνση που σήμαινε αυτό και την πρόκληση που σήμαινε αυτό για τους ανθρώπους στην Ελλάδα. Καταφέραμε στο τέλος να βρούμε μια κοινή πορεία, έναν κοινό βηματισμό για να μείνει η Ελλάδα μέλος της ΕΕ» είπε η Ανγκελα Μέρκελ.

«Μόλις ολοκληρώθηκε, ουσιαστικά έκλεισε αυτή η φάση, είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια τεράστια άλλη πρόκληση που ήταν το μεταναστευτικό που ξεκίνησε το 2015. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να μοιραζόμαστε ευθύνες και νομίζω ότι και το Σύμφωνο ΕΕ-Τουρκίας είναι παράδειγμα που μας δείχνει ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και σε αυτή την περίπτωση να συνεργαστούμε και με την Τουρκία. Γνωρίζω τον μεγάλο αριθμό των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα όταν πρόκειται για τη συνεργασία με την Τουρκία. Συζητήσαμε και χθες και σήμερα εντατικά ότι θα πρέπει να ισχύουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο και πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό αλλά δύσκολο να βρίσκομαι απαντήσεις και λύσεις μέσω του διαλόγου» πρόσθεσε.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συνεργασία με την Ελλάδα διότι λόγω της γεωπολιτικής της θέσης, της γειτνίασης της με την Τουρκία, οι προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης είναι τεράστιες

Για τις σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας η Ανγκελα Μέρκελ είπε «στην πανδημία και σε διμερές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δείξαμε ότι μπορούμε να δουλέψουμε πολύ στενά. Ήμουν απόλυτα πεπεισμένη γι' αυτό και γι' αυτό στήριξα ολόψυχα το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί ήταν πολύ σημαντικό για την ανάκαμψη από την πανδημία και κυρίως για εκείνες τις χώρες που ήταν υποχρεωμένες να προβούν σε μεγάλο αριθμό μεταρρυθμίσεων και επλήγησαν στη συνέχεια από την πανδημία, να μπορέσουν χώρες όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία, να προβούν σε μακρόπνοες επενδύσεις, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε προβλήματα το μέλλοντος, όπως κλιματική αλλαγή, βιωσιμότητα, βιοποικιλότητα».

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συνεργασία με την Ελλάδα διότι λόγω της γεωπολιτικής της θέσης, της γειτνίασης της με την Τουρκία, οι προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης είναι τεράστιες. Μπορεί πολλά να μάθει κανείς και να διδαχθεί από την Ελλάδα και ο ένας από τον άλλο και πολλές συζητήσεις οδήγησαν σε πολύ καλές λύσεις» πρόσθεσε.

Ήμουν υπέρ της παραμονής της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ

«Ήμασταν όλοι εξαιρετικά σοκαρισμένοι για το πόσο ευάλωτο ήταν το ευρώ απέναντι στις εξωτερικές πιέσεις. Και αυτό έπληξε σημαντικά τις χώρες που είχαν υψηλότερο χρέος και δεν είχαν εφαρμόσει σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων όλα όσα έπρεπε να είχαν εφαρμόσει. Εγώ πάντα ήμουν υπέρ της παραμονής της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ και είπα ότι η αποτελεσματικότητα του οικονομικού μας συστήματος θα πρέπει να είναι συγκρίσιμη αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να κρατήσουμε ζωντανό το κοινό νόμισμα.

Ξέρω ότι απαίτησα πολλά από τους Έλληνες, από την άλλη υπήρξαν και διαφορετικές κυβερνήσεις στην Ελλάδα που θεώρησαν πολλές μεταρρυθμίσεις ως δυνατές» ανέφερε η Άνγκελα Μέρκελ απαντώντας σε ερώτηση για τη στάση της απέναντι στην Ελλάδα κατά την οικονομική κρίση.