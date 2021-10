Ζώδια

Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: ένταση και ανάγκη για συγκράτηση (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

"Με πολύ αισιοδοξία και πολύ αγάπη στον εαυτό μας έρχεται μια περίοδος που πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκρατημένοι σε όλα, στην οικογένειά μας, στη δουλειά μας κτλ." είπε η Λίτσα Πατέρα, ξεκινώντας την ενότητα για τα ζώδια στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Παρασκευής 29 Οκτωβρίου.

Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι υπάρχει μια ένταση άνωθεν που πρέπει να μας κάνει πολύ συγκρατημένους σε όλους τους τομείς.

Για όλα τα ζώδια χρειάζεται μια ψυχραιμία, όπως είπε η αστρολόγος της εκπομπής.

Δείτε την αναλυτική πρόβλεψη για κάθε ζώδιο ξεχωριστά:

