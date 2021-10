Life

“Το Πρωινό” στα παρασκήνια του “Rouk Zouk Special” (βίντεο)

Κάθε Κυριακή το «ROUK ZOUK Special» έρχεται να… ρουκζουκάρει τα βράδια μας και να μας κάνει όλους μια μεγάλη παρέα!

Από 31 Οκτωβρίου το «ROUK ZOUK» μπαίνει σε… νέες περιπέτειες με τη μοναδική Ζέτα Μακρυπούλια σε κυριακάτικα «νυχτοπερπατήματα»!

Η εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» βρέθηκε στα παρασκήνια των γυρισμάτων του πρώτου επεισοδίου.

Η Ζέτα Μακρυπούλια τόνισε ότι τα χρήματα που θα κερδίζει η κάθε ομάδα θα μοιράζονται σε δύο οργανισμούς: στο "Χαμόγελο του Παιδιού" και το "Make a Wish".

