Κοινωνία

Ασπρόπυργος: βαριά ποινή για κακοποίηση αλόγων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποινή φυλάκισης, αλλά και χρηματικό πρόστιμο επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο για κακοποίηση αλόγων.

Ποινή φυλάκισης 3 ετών και 6 μηνών, με αναστολή, και χρηματική ποινή 3.600 ευρώ, επέβαλε το Δ' Τριμελές Πλημμελειοδικείο στον ιδιοκτήτη της μονάδας ιπποειδών στον Ασπρόπυργο που κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για κακοποίηση ζώων.

Ο 72χρονος κατηγορούμενος ήταν απών από το δικαστήριο, εκπροσωπούμενος από δικηγόρο, ο οποίος έκανε λόγο για «στοιχεία υπερβολής» εκ μέρους των μαρτύρων, μελών φιλοζωικών οργανώσεων, αρνούμενος τα περί κακοποίησης και αποδεχόμενος πως ο εντολέας του «δεν τήρησε τους κανόνες ευζωίας των αλόγων». Ζήτησε, επίσης, να αναγνωριστεί στον κατηγορούμενο το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, καθώς «ασκεί πια αυτήν την δραστηριότητα», αίτημα που δεν έγινε δεκτό.

Στο δικαστήριο επιδείχθηκαν πολλές φωτογραφίες που περιέχονται στην δικογραφία, οι οποίες είναι σοκαριστικές για τις συνθήκες που ζούσαν 16 άλογα μέσα στην μονάδα. Το υλικό είχε συλλεχθεί κατά τη διάρκεια αυτοψίας που είχε διατάξει η Εισαγγελία, ύστερα από καταγγελία του Πανελλήνιου Συλλόγου Προστασίας Ιπποειδών. Τα ζώα ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες, ήταν σκελετωμένα από την έλλειψη τροφής, πληγωμένα και δεμένα, χωρίς προστασία, ενώ εντός του χώρου βρισκόταν ένα νεκρό καμένο άλογο.

Η πρόεδρος του συλλόγου Ρόζα Ρούσου, που ήταν παρούσα στην αυτοψία, κατέθεσε σήμερα στο δικαστήριο πως ο κατηγορούμενος «είναι κακοποιητής ζώων για χρόνια» και τόνισε πως «και στο παρελθόν έχει καταδικαστεί για βάναυση συμπεριφορά σε ζώα». Η μάρτυρας, μάλιστα, διευκρίνισε πως και ο υποσιτισμός είναι μορφή κακοποίησης.

«Τα άλογα μπορούν να είναι δεμένα με μακρύ σχοινί για λίγες ώρες την ημέρα, όχι για ημέρες ολόκληρες και με κοντές αλυσίδες. Ήταν 16 ζώα, διασώσαμε τα 12, τα 4 τα εξαφάνισε ο κατηγορούμενος και είναι άγνωστη η τύχη τους. Τα 2 από τα 12 δεν μπορέσαμε να τα σώσουμε και πέθαναν από ασιτία. Όλα ήταν σε άθλια κατάσταση. Χρειάζονταν ορούς και άμεση περίθαλψη» είπε η κ. Ρούσσου.

Στην κατάθεσή της, η εθελόντρια του συλλόγου για θέματα περίθαλψης αλόγων, Σταματίνα Ψιμοπούλου, αναφέρθηκε σε όσα αντίκρισε, όταν, μαζί με την Αστυνομία, πήγαν στον επίμαχο χώρο να πάρουν τα ζώα: «Όταν πήγαμε με την αστυνομία να τα πάρουμε ήταν κάτι το σοκαρίστικο. Δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα βλέπαμε τέτοιες τραγικές και άθλιες εικόνες.

Τα ζώα ήταν δεμένα τα περισσότερα, με σχοινιά ή αλυσίδες, ακόμα και στα 10 εκατοστά από τον τοίχο. Δεν υπήρχε φαγητό ή νερό. Ακόμη κι αν πει ο ιδιοκτήτης ότι τα τάιζε κάθε 2 ημέρες, είναι καταστροφικό, καθώς τα άλογα πρέπει να τρέφονται το λιγότερο 2 φορές την ημέρα. Ζούσαν μέσα στα κόπρανα και τα ούρα τους. Κάποια είχαν και ψώρα. Εκτός από σκελετωμένα, είχε ανοίξει το δέρμα τους, είχαν πληγές. Κάποια ήταν μόνο ο σκελετός τους. Σκεφθείτε ότι για μήνες ζούσαν όρθια».

Από την πλευρά του κατηγορούμενου δεν προτάθηκε κανένας μάρτυρας προς υπεράσπισή του.

Πρόταση ενοχής υπέβαλε στο δικαστήριο και η εισαγγελέας έδρας, η οποία τόνισε πως είναι ολοφάνερη από το υλικό της δικογραφίας η πράξη του κατηγορούμενου.

Ειδήσεις σήμερα:

Homo bodoensis: Ανακαλύφθηκε ο νέος πρόγονος του ανθρώπου

Γυναικοκτονία στην Ιεράπετρα: η τελευταία ανάρτηση του θύματος (βίντεο)



Βύρωνας: νεαρός μπήκε στις τουαλέτες σχολείου χωρίς παντελόνι!