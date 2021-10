Οικονομία

Μέρκελ στο Γκαίτε: πίεσα πολύ την ελληνική κοινωνία, απαίτησα πολλά

Η κ. Μέρκελ μιλώντας στους σπουδαστές παραδέχθηκε ότι ζήτησε πολλά από τη χώρα μας.

Την Άγκελα Μέρκελ υποδέχθηκε στο Ινστιτούτο Γκαίτε η διευθύντριά του Angela Kaya. Η καγκελάριος Μέρκελ συνομίλησε στο Ινστιτούτο Γκαίτε με εκπροσώπους της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών, ανάμεσά τους και η Μαρία Σαρηγιαννίδου, γενική γραμματέας του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας, για ζητήματα ευρωπαϊκής πολιτικής αλλά και για τρέχοντα θέματα, σημειώνεται σε ανάρτηση της γερμανικής πρεσβείας στο Twitter.

Αποτυπώνοντας το κλίμα της συζήτησης στο Ινστιτούτο Γκαίτε, ο Γερμανός πρέσβης Έρνστ Ράιχελ έγραψε σε αντίστοιχη ανάρτηση πως η καγκελάριος είχε μαζί με νέους Έλληνες μια ανοικτή και φιλική συζήτηση.

Η κ. Μέρκελ μιλώντας στους σπουδαστές παραδέχθηκε ότι ζήτησε πολλά από τη χώρα μας. «Ευχαριστώ όλους όσοι είστε διατεθειμένοι να συζητήσετε μαζί μου, είστε ένα κομμάτι του διαλόγου. Συναντώ νέους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Είστε η γενιά που πέρασε δύσκολη 10ετία, κατά την οποία πολλά άλλαξαν. Εγώ, ως ομοσπονδιακή καγκελάριος ήμουν αυτή που πίεσε πολύ την ελληνική κοινωνία γιατί απαίτησα πολλά. Βρίσκομαι εδώ για να μάθω πώς διαμορφώνεται πλέον η κατάσταση στην Ελλάδα. Είναι η αποχαιρετιστήρια επίσκεψή μου. Είχαμε τη μεγάλη πρόκληση του ευρώ και το μεγάλο ζήτημα του μεταναστευτικού. Η Ελλάδα είχε μεγάλη εμπλοκή σ' αυτές τις εξελίξεις κι αυτό είχε επίδραση σε όλη την ΕΕ» είπε η Γερμανίδα πολιτικός απευθυνόμενη στους σπουδαστές.

