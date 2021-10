Πολιτισμός

Πέθανε ο Χρήστος Μουρδουκούτας

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 58 ετών, μετά από σύντομη νοσηλεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη τον Χρήστο Μουρδουκούτα, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή χθες, Πέμπτη, 28η Οκτωβρίου, σε ηλικία μόλις 58 ετών, μετά από σύντομη νοσηλεία.

Ο Χρήστος Μουρδουκούτας γεννήθηκε το 1963 στην Καλαμάτα και μετά το πέρας των γυμνασιακών του σπουδών μετοίκησε στην Περούτζια της Ιταλίας, όπου σπούδασε νομικά και πολιτικές επιστήμες. Στη συνέχεια, φοίτησε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και αφού ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία ξεκίνησε την ενασχόλησή του με τη δημοσιογραφία και το αθλητικό ρεπορτάζ ειδικότερα.

Μιλούσε ιταλικά, αγγλικά και ιταλικά και, από το 1994 έως και σήμερα, εργαζόταν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ως αθλητικός συντάκτης, καλύπτοντας, επί σειρά ετών, το ρεπορτάζ στίβου. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης συνεργασίας του με το ΑΠΕ, επέδειξε ζήλο, υψηλό αίσθημα ευθύνης και συναδελφική αλληλεγγύη, ενώ παρέμεινε πάντοτε πιστός στη δεοντολογία του επαγγέλματος.

Ο Χρήστος Μουρδουκούτας ήταν ακέραιος, ανιδιοτελής και πολύ αγαπητός στους συναδέλφους του. Η αναπάντεχη είδηση του χαμού του βύθισε σε πένθος την οικογένεια, τους συνεργάτες και τους φίλους του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τη σύζυγό του, τις τρεις κόρες του, τον αδελφό του, επίσης δημοσιογράφο μέλος της Ενώσεως, Νίκο Μουρδουκούτα και τους λοιπούς οικείους του και αποχαιρετά ένα άξιο συνάδελφο, που εργάστηκε πάντοτε με ήθος και ευσυνειδησία.

