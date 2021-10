Υγεία - Περιβάλλον

Tα φρούτα παχαίνουν! Μύθος ή αλήθεια ;

Η απάντηση είναι πως εξαρτάται...

Μια εύλογη απορία που έχετε πολλοί διαιτώμενοι είναι εάν τα φρούτα παχύνουν! Η απάντηση είναι πως εξαρτάται. Δηλαδή, δεν μπορούν να μας παχύνουν μεμονωμένα αλλά στο πλαίσιο μιας ευρύτερα λανθασμένης διατροφής. Πάμε να δούμε το ζήτημα διεξοδικά!

Φρούτα

Τα φρούτα είναι κυριολεκτικά ένα δώρο της φύσης. Είναι χαμηλά σε θερμίδες, πλούσια σε υγρά, φυτικές ίνες https://allazwdiatrofi.gr/fytikes-ines/, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, αντιοξειδωτικά και φυτοχημικά συστατικά! Συνεπώς, έχουν ευεργετική επίδραση στην υγεία μας και οι διεθνείς διατροφικές συστάσεις προτείνουν την καθημερινή κατανάλωση 2-3 μερίδων από ποικιλία φρούτων. Είναι απαραίτητα σε ένα ισορροπημένο διατροφικό πρότυπο και αξίζει να σημειωθεί πως βρίσκονται στην βάση της μεσογειακής διατροφής.

