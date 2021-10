Life

Τζίτζι Χαντίντ- Ζάιν Μάλικ: Έπεσαν οι τίτλοι τέλους στη σχέση τους!

Η μητέρα του μοντέλου κατήγγειλε ότι την χτύπησε ο τραγουδιστής

Χωρισμός «βόμβα» στην showbiz αφού η Τζίτζι Χαντίντ και ο Ζάιν Μάλικ αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Η είδηση ανακοινώθηκε χθες από εκπρόσωπο του μοντέλου ενώ στο TMZ αναφέρεται ότι ο χωρισμός δεν συνέβη τώρα αλλά πριν από έναν μήνα.

