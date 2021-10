Κοινωνία

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης εκατοντάδων αλλοδαπών που επιβαίνουν σε φορτηγό πλοίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών βρίσκεται σε εξέλιξη, στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κρήτης, υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ενημερώθηκε για την ύπαρξη φορτηγού πλοίου με σημαία Τουρκίας, στην ως άνω θαλάσσια περιοχή με επιβαίνοντες περί τα 400 άτομα τα οποία κατά δήλωσή τους απέπλευσαν από την Τουρκία.

Στην εν λόγω επιχείρηση συμμετέχει ένα Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης του Λιμενικού. Το φορτηγό πλοίο, με τη συνδρομή του Πλοίου Ανοιχτής Θαλάσσης οδηγείται σε ασφαλές σημείο. Σύμφωνα με το υπ. Ναυτιλίας πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Γυναικοκτονία στην Ιεράπετρα: σκότωσε τη σύζυγό του με πολλαπλές μαχαιριές

Σακελλαροπούλου σε Μέρκελ: Η Ελλάδα πλήρωσε βαρύ τίμημα



Κεγκέρογλου – Κίνημα Αλλαγής: Με θεσμικό αρχηγό μέχρι τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου