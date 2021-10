Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ: Η ΕΣΗΕΑ ζητεί εντατικοποίηση των ερευνών

Τι αναφέρει το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ σε επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Την εντατικοποίηση των ερευνών για τη σύλληψη των δραστών της άνανδρης δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, εν όψει της Διεθνούς Ημέρας για τον Τερματισμό της Ατιμωρησίας των Εγκλημάτων κατά των Δημοσιογράφων, που καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2013 και τιμάται κάθε χρόνο στις 2 Νοεμβρίου, ζητεί με επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ,

Ήδη σήμερα έχουν περάσει περισσότεροι από έξι μήνες από τη στυγνή δολοφονία του συναδέλφου Γιώργου Καραϊβάζ, ο οποίος εκτελέστηκε στις 9 Απριλίου 2021, χωρίς να διαφαίνεται καμία πρόοδος στην εξιχνίαση του εγκλήματος. Παρότι, κατά τη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Συμβούλιο της Ευρώπης στις 7 Οκτωβρίου 2021 (την οποία σας επισυνάπτουμε αρ. πρωτ. ΕΣΗΕΑ 1140/11.10.2021), η έρευνα για τους δράστες της δολοφονίας παραμένει απόλυτη προτεραιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας και των υπηρεσιών της, δεν έχει γίνει γνωστή καμία εξέλιξη για το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα, που έχει συγκλονίσει τον δημοσιογραφικό κόσμο και έχει σημαδέψει τον κλάδο της ενημέρωσης τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Εν όψει της Διεθνούς Ημέρας για τον Τερματισμό της Ατιμωρησίας των Εγκλημάτων κατά των Δημοσιογράφων, που καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2013 και τιμάται κάθε χρόνο στις 2 Νοεμβρίου, η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων καλεί όλες τις κυβερνήσεις του κόσμου να λάβουν επειγόντως αυστηρά μέτρα για τον τερματισμό της ατιμωρησίας και την προστασία της ελευθερίας του Τύπου.

Ο δημοσιογράφος Γιώργος Καραϊβάζ εκτελέστηκε εν ψυχρώ υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ήταν γνωστός για την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητά του στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Είναι το τελευταίο θύμα στην Ελλάδα και το ενδιαφέρον για την εξέλιξη των ερευνών είναι τεράστιο τόσο από την Ευρωπαϊκή όσο και από τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων.

Η εξιχνίαση της δολοφονίας του συναδέλφου είναι επιβεβλημένη όχι μόνο για να απονεμηθεί δικαιοσύνη ως προς το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, αλλά και για να εμπεδωθεί αίσθημα ασφάλειας στους Έλληνες δημοσιογράφους.

Η ελευθερία του Τύπου διασφαλίζεται μέσω της απρόσκοπτης ενημέρωσης, που μόνο ασφαλείς μπορούν να παρέχουν οι λειτουργοί της. Η ελευθερία της έκφρασης και του λόγου δεν μπορεί να περιορίζεται από το οποιοδήποτε αίσθημα φόβου και ανασφάλειας, αλλά πρέπει να διασφαλίζεται από το ίδιο το Κράτος.»

