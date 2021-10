Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – εστίαση: οι επιχειρήσεις οφείλουν να ελέγχουν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης

Παράλληλα θα πρέπει να ελέγχουν και την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο έγγραφο απόδειξης ταυτοπροσωπίας, κατά την είσοδο σε εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων.

Οι επιχειρήσεις εστίασης κατά την είσοδο και την εξυπηρέτηση των πελατών τους σε εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων τους υποχρεούνται να ελέγχουν πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης από κορονοϊό.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων υπενθυμίζεται προς το καταναλωτικό κοινό και τις επιχειρήσεις εστίασης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.66436 (Β' 4919) ”Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19”, οι επιχειρήσεις εστίασης κατά την είσοδο και την εξυπηρέτηση των πελατών τους σε εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων τους υποχρεούνται να ελέγχουν:

το επιδεικνυόμενο από τον εκάστοτε πελάτη πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19.

και ότι ο πελάτης που επιδεικνύει το πιστοποιητικό είναι και ο νόμιμος κάτοχός του, μέσω ελέγχου της αστυνομικής ταυτότητάς του ή άλλου νόμιμου εγγράφου απόδειξης ταυτοπροσωπίας.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τον αρμόδιο υπάλληλο της επιχείρησης, τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο από την επιχείρηση πρόσωπο μέσω της ειδικής εφαρμογής "Covid Free GR".

Η μη εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων επισύρει διοικητικό πρόστιμο από 2.000 ευρώ έως και 20.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας του καταστήματος επιχείρησης για χρονικό διάστημα από 7 έως και 60 ημέρες σε περιπτώσεις υποτροπής. Επίσης, επισύρει πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για τον πελάτη που εισέρχεται και εξυπηρετείται σε χώρο καταστήματος εστίασης χωρίς να κατέχει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι για τη διαπίστωση συμμόρφωσης των επιχειρήσεων εστίασης με τις παραπάνω υποχρεώσεις διενεργούνται έλεγχοι με μεγάλη συχνότητα από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, της ΔΙΜΕΑ, της ΕΑΔ και της Ελληνικής Αστυνομίας.

