Κορονοϊός: Η Μαρία Κορινθίου βρέθηκε θετική

Τι αναφέρει για την κατάσταση της υγείας της η δημοφιλής ηθοποιός.

Η ηθοποιός Μαρία Κορινθίου διαγνώστηκε θετική στον κορονοϊό, όπως γνωστοποίησε η ίδια με ανάρτησή της στα social media.

Όπως αναφέρει η Μαρία Κορινθίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, προς το παρόν δεν έχει εκδηλώσει υψηλό πυρετό, ενώ δεν έχει καθόλου όσφρηση και γεύση.

Παράλληλα, στέλνει μήνυμα σε όλους: «Να προσέχετε! Ο Νοέμβριος έρχεται άγριος…»

Αναλυτικά το μήνυμα της Μαρίας Κορινθίου:

«Δυστυχώς εχθές διαγνωστικά και εγώ με Covid… Η Ισμηνούλα όχι, και ελπίζω να το προλάβαμε. Είμαι κλειδωμένη στο δωμάτιο δεν βγαίνω καθόλου για να μπορέσω να προφυλάξω το παιδί.

Αυτές τις μέρες δεν είχα βγει καθόλου από το σπίτι από την στιγμή που ο Γιάννης νόσησε, γιατί ήθελα να είμαι σίγουρη, μέσα στις μέρες που προβλέπονται, αν θα εκδηλωνόταν και σε εμένα.

Αυτή είναι μια προσωπική ευθύνη που πρέπει να παίρνεται όλοι σε τέτοιες καταστάσεις για να μπορούμε να προφυλάσσουμε τους γύρω μας. Δυστυχώς εκδηλώθηκε Τετάρτη βράδυ και Πέμπτη πια επίσημα με rapid.

Προς το παρόν έχω πολύ ήπια μορφή γρίπης με τα μόνο συμπτώματα: δέκατα, καθόλου όσφρηση και γεύση. Ο Γιάννης είναι σταθερά, με το οξυγόνο του λίγο να ανέβηκε.

ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ! Ο Νοέμβριος έρχεται άγριος…».

