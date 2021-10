Αθλητικά

Κορονοϊός – Super League 2: Αναβολή αγώνα λόγω κρουσμάτων

Δείτε σε ποια ομάδα εντοπίστηκαν πολλά κρούσματα κορονοϊού και υποχρέωσαν τη διοργανώτρια αρχή να αναβάλει τον αγώνα της για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Με μία αναβολή λόγω COVID-19 θα αρχίσει το πρωτάθλημα της Super League 2.

Η διοργανώτρια αρχή ανέβαλε την αναμέτρηση των Χανίων με την Καλαμάτα, που επρόκειτο να διεξαχθεί την Κυριακή 31/10 (15:00), στο πλαίσιο του Β΄ ομίλου, λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων κορονοϊού στη μεσσηνιακή ομάδα.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση της «μαύρης θύελλας», οκτώ ποδοσφαιριστές της βρέθηκαν θετικοί στον δειγματοληπτικό έλεγχο, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, γεγονός που οδήγησε στην αναβολή του αγώνα.

