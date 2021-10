Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πού θα γίνονται δωρεάν τεστ το Σάββατο

Αναλυτικά οι περιοχές στις οποίες θα βρίσκονται Κινητές Μονάδες Υγείας του ΕΟΔΥ.

Σε 38 κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια θα βρίσκονται το Σάββατο 30 Οκτωβρίου Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ και θα πραγματοποιούν δωρεάν rapid test σε πολίτες για την ανίχνευση του κορονοϊού.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

Δ. Αθηναίων, Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00-15:00 Δ. Νέας Σμύρνης, Πλατεία Ν. Σμύρνης, 09:00-15:00 Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη) 08:30-20:30. Άνδρος, ΚΥ Άνδρου, 9:00-16:00 Αρκαδία, Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη, 9:00-14:00 Αρκαδία, 'Αγιος Ανδρέας (πλατεία), 9:00-10:00 Αρκαδία, Πλάτανος (πλατεία), 11:00-13:30 Αχαΐα, Πάτρα, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ρήγα Φεραίου 58, 08:30-20:30 Δράμα, Κέντρο Ενημέρωσης Δ. Δράμας, πλατεία Ελευθερίας, 08:00-14.00 Έβρος, Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Φουαγιέ, 08:00-16:00 Έβρος, Λιμάνι Καμαριώτισσας, 09:00-15:00 Ευρυτανία, ΚΑΠΗ Καρπενησίου, 08.00-13.00 Θεσπρωτία, Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεον, 09:00-17:00 Ιωάννινα, Περιφέρεια Ηπείρου, 09:00-17:00 Καβάλα, Νομαρχείο Καβάλας, 09:00-15:00 Καρδίτσα, Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας(Πλατεία Ελευθερίας),08:00-16:00 Καστοριά, ΚΥ Καστοριάς, Καπετάν Κώττα 2, πρώην ΙΚΑ, 08:30-15:30 Κέρκυρα, Δημοτικό Θέατρο, Μάντζαρου 5, 09:00-17:00 Κοζάνη, Κέντρο Υγείας Κοζάνης, Αριστοφάνους 5Α, 09:00-15:30 Κως, οδός Υγείας, παιδική χαρά Πασανικολάκη, 09:00-15:00 Λακωνία, Κοινωνικό Φαρμακείο Σπάρτης, Ευαγγελίστριας 89, 9:00- 13:00 Λάρισα, Κεντρική Πλατεία / Μπροστά στο Δημαρχείο, 8:00-15:30 Λάρισα, Ελασσόνα ΚΑΠΗ 9:00-12:00 Μαγνησία, ΚΑΠΗ Αγίου Βασιλείου, Δήμου Βόλου, Χατζηαργύρη & Τριανταφυλλίδη 08:00-16:00 Μεσσηνία, Καλαμάτα - Αίθουσα "Αλέξ. Κουμουνδούρος", 08:30 - 15:30. Ξάνθη, Κέντρο Υγείας Ξάνθης, ISOBOX, Ανδρέα Δημητρίου 1, 09:30-14:30 Πέλλα, Δημαρχείο Γιαννιτσά, Χατζηδημητριου & Εθν. Αντίστασης, 8:00-16:00 Pier;ia, Drive Through Androm;axh, Kater;inh, 08Q00-14Q30 Ροδόπη, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Υψηλάντου και Συμεωνίδη γωνια,09:00-14:00 Σάμος, Πλατεία Πυθαγόρα 10:00-13:00 Σάμος, Πλατεία Βαλασκαντζή 10:00-13:00 Τρίκαλα, Πλατεία Δεσποτικού, 08:00-13:00 Τρίκαλα, Πλατεία Καλαμπάκας, 08:00-12:00 Φθιώτιδα, Δημοτικό Parking Γαλανέικα, Αλύτρωτων Πατρίδων και Αγίας Παρασκευής, Λαμία, 09:00-15:00 Φλώρινα, Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, 08:00-14:30 Φωκίδα, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, 08:00-14:00 Χανιά, Αίθριο Δημαρχείου Χανίων, 9:00 - 14:30 Χίος, Πλατεία Βουνακίου, 8:30-14:00

