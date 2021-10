Τεχνολογία - Επιστήμη

Airbus πέταξε για τρεις ώρες με “πράσινα” καύσιμα

Η πτήση σηματοδοτεί την έναρξη δοκιμών με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αερομεταφορών.

Ένα Airbus A219neo πέταξε σήμερα για τρεις ώρες χρησιμοποιώντας αποκλειστικά βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF), σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη των δοκιμών που ελπίζεται ότι θα οδηγήσουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αερομεταφορών.

Το αεροπλάνο πέταξε πάνω από την περιοχή της Τουλούζης με τους κινητήρες του να τροφοδοτούνται μόνο με υδρογονοκατεργασμένους εστέρες και λιπαρά οξέα (HEFA), με άλλα λόγια, με χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια, όπως ανακοίνωσαν οι οργανωτές αυτού του σχεδίου.

Τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης, η οποία αποκαλείται Volcan (από το Vol, δηλαδή «πτήση» με Can-carburant alternatifs nouveaux, δηλαδή με «νέα εναλλακτικά καύσιμα») αναμένονται το 2022. Οι δοκιμές πάντως θα συνεχιστούν μέχρι τα μέσα του 2023.

Στη μελέτη συμμετέχουν οι εταιρείες Safran, Dassault Aviation, Onera, Airbus, η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας της Γαλλίας και το Υπουργείο Μεταφορών. Χρηματοδοτείται στο πλαίσιο μιας τριετούς έρευνας, ύψους 1,5 δισεκ. ευρώ, για την απεξάρτηση των αερομεταφορών από τα ορυκτά καύσιμα. Παρόμοιες δοκιμές πρόκειται να ξεκινήσουν το επόμενο έτος με ένα ελικόπτερο H160.

Κατά τη διάρκεια των πτήσεων αυτών θα χρησιμοποιηθεί και ένα αεροσκάφος που θα μετρά τις εκπομπές των κινητήρων, κυρίως το διοξείδιο του άνθρακα, το αέριο που ενοχοποιείται περισσότερο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Η χημική σύσταση των SAF είναι διαφορετική από τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται σήμερα και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στεγανότητας στους κινητήρες και σε άλλα συστήματα των αεροσκαφών. Τα αεροπλάνα είναι σήμερα πιστοποιημένα για να πετούν με 50% SAF και ο τομέας υπολογίζει ότι θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί 100% βιώσιμα καύσιμα μέχρι το 2030. Τα αεροπλάνα που θα ξεκινήσουν τις πτήσεις τους εκείνη τη χρονιά θα μπορούν να καταναλώνουν απευθείας βιώσιμα καύσιμα ενώ σε όσα είναι ήδη σε λειτουργία θα προστίθενται στα καύσιμά τους μόρια αρωματικών ενώσεων που θα μιμούνται την κηροζίνη και θα αποτρέπουν τυχόν προβλήματα διάβρωσης.

Πέρα από τις τεχνικές προσαρμογές, το βασικό πρόβλημα είναι η αύξηση της παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων, ώστε να μειωθεί το κόστος τους. Τα εναλλακτικά καύσιμα συνιστούσαν λιγότερο από το 0,1% του συνόλου των καυσίμων που χρησιμοποιήθηκαν στις αερομεταφορές το 2019.

