Κορονοϊός – Ρωσία: το νέο κύμα της πανδημίας αυξάνει κατά πολύ την θνητότητα των παιδιών

Περίπου 1.000 κρούσματα κορονοϊού ημερησίως, καταγράφονται σε παιδιά, μόνο στη Μόσχα και δεκάδες από αυτά εισάγονται στα νοσοκομεία.

Ο αριθμός των παιδιών που νόσησαν από κορονοϊό στην Μόσχα κατά το νέο κύμα της πανδημίας αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο και είναι στην πραγματικότητα 2-3 φορές μεγαλύτερος, δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης Σεργκέι Σομπιάνιν.

Ο Σομπιάνιν επισήμανε ότι αυξήθηκε ο αριθμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία και η πραγματικότητα αυτή απαιτεί νέες προσεγγίσεις για την θεραπεία των παιδιών, ιδιαίτερα αυτών που πάσχουν από χρόνια νοσήματα. Μιλώντας στο κανάλι «Ρωσία 1», ο Σομπιάνιν είπε ότι «τα παιδιά, που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, νοσούν πολύ βαριά και διαπιστώνουμε ότι η θνητότητα μεταξύ των παιδιών επίσης αυξήθηκε» και επεσήμανε ότι για τα παιδιά αυτά που πάσχουν από χρόνια νοσήματα «έχουν εισαχθεί νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα και συνδυασμοί φαρμάκων».

Νωρίτερα η αντιδήμαρχος της Μόσχας Αναστασία Ράκοβα είχε δηλώσει ότι η νοσηρότητα μεταξύ των παιδιών στην πρωτεύουσα αυξήθηκε από τα 200-300 παιδιά στα 1.000 ημερησίως. Σύμφωνα με την ίδια, καθημερινά εισάγονται στα νοσοκομεία 20-30 παιδιά, ενώ καθ’ όλη την διάρκεια της πανδημίας μέχρι σήμερα έχουν νοσήσει 200.000 παιδιά.

Η Ράκοβα είπε ότι τα παιδιά νοσούν σοβαρά από την μετάλλαξη Δέλτα και ιδιαίτερα τα παιδιά ηλικίας 14-17 ετών, καθώς και εκείνα που πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα.

Νωρίτερα το γραφείο τύπου του δημάρχου και της κυβέρνησης της Μόσχας, ανακοίνωσε ότι αυτή την περίοδο ερευνάται η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του εμβολίου Gam-Covid-VacM (Sputnik V) που προορίζεται για παιδιά. Στην πρώτη φάση των κλινικών δοκιμών συμμετείχαν 99 παιδιά (56 αγόρια και 43 κορίτσια) ηλικίας 12-17 ετών, εκ των οποίων τα 92 έλαβαν και τις δύο δόσεις του εμβολίου. Αυτή την στιγμή γίνεται προκαταρκτική επιλογή παιδιών εθελοντών για την δεύτερη φάση των δοκιμών.

