Μπάιντεν – Μακρόν: με πλατιά χαμόγελα και θερμές χειραψίες άφησαν πίσω τους την κρίση

«Αυτό που κάναμε ήταν αδέξιο, δεν έγινε με κομψότητα», παραδέχτηκε ο Μπάιντεν, αναφερόμενος στην «κρίση των υποβρυχίων».

Με πλατιά χαμόγελα, θερμές χειραψίες και αμοιβαίες δηλώσεις για τη σημασία της εταιρικής σχέσης τους, οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Γαλλίας, Τζο Μπάιντεν και Εμανουέλ Μακρόν, έδειξαν δημοσίως, σήμερα στη Ρώμη, ότι έλυσαν τις διαφορές τους μετά την αντιπαράθεση που προκάλεσε η κρίση των υποβρυχίων, τον περασμένο μήνα.

«Αυτό που κάναμε ήταν αδέξιο, δεν έγινε με κομψότητα», παραδέχτηκε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Μπάιντεν πρόσθεσε ότι η Γαλλία είναι για εκείνον «ένας εταίρος μεγάλης αξίας», απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, στο πλευρό του Μακρόν που τον υποδέχτηκε στη Βίλα Βοναπάρτη, την πρεσβεία της Γαλλίας στο Βατικανό. Μπροστά στις κάμερες, έτεινε μάλιστα δύο φορές το χέρι του προς τον Γάλλο ομόλογό του, μολονότι είχαν ήδη ανταλλάξει χειραψία και πολλά χαμόγελα κατά την άφιξή του.

Ο Μακρόν από την πλευρά του χαιρέτισε τις «συγκεκριμένες αποφάσεις» που ανακοινώθηκαν ή υλοποιήθηκαν μετά την έναρξη της κρίσης, στα μέσα Σεπτεμβρίου, οι οποίες «εκκίνησαν μια διαδικασία οικοδόμησης εμπιστοσύνης» Και πρόσθεσε: «Διευκρινίσαμε ό,τι είχαμε να διευκρινίσουμε».

Η Γαλλία αναμένει από τους Αμερικανούς τη σαφή στήριξή τους στο σχέδιο ανάπτυξης της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας. Η ιδέα αυτή, μολονότι ο Μακρόν θεωρεί ότι είναι πλήρως συμβατή με το ΝΑΤΟ, δεν έχει τύχει θερμής υποδοχής από την Ουάσιγκτον μέχρι τώρα. Το Παρίσι θα ήθελε επίσης μεγαλύτερη υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του εναντίον των τζιχαντιστών στο Σαχέλ και ο Μακρόν χαιρέτισε τα πρώτα απτά μέτρα που έλαβαν οι ΗΠΑ προς αυτήν την κατεύθυνση.

Την κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο προέδρων θα ακολουθήσει μια συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο χωρών και στη συνέχεια θα εκδοθεί μια κοινή ανακοίνωση, ανέφερε νωρίτερα ο Λευκός Οίκος.

Η Γαλλία είχε αντιδράσει πολύ έντονα τον Σεπτέμβριο όταν οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη σύναψη μιας νέας στρατηγικής συμμαχίας, της AUKUS, με την Αυστραλία και τη Βρετανία στην περιοχή του Ινδοειρηνικού. Εκτός από το γεγονός ότι δεν είχε ενημερωθεί, η γαλλική κυβέρνηση έκανε λόγο για «πισώπλατη μαχαιριά» αφού η συμφωνία των τριών οδήγησε στην ακύρωση από την Αυστραλία μιας σύμβασης για την αγορά γαλλικών υποβρυχίων. Ο Μακρόν, αφού ανακάλεσε τον πρεσβευτή της Γαλλίας από την Ουάσιγκτον, μίλησε τελικά με τον Μπάιντεν τηλεφωνικά στις 22 Σεπτεμβρίου, μία εβδομάδα αργότερα.

Στη σημερινή συνάντησή τους ο Μπάιντεν είπε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν κανέναν παλαιότερο και πιστότερο σύμμαχο από τη Γαλλία και δεν υπάρχει κανένα μέρος του κόσμου όπου δεν μπορούν να συνεργαστούν μαζί της.

«Αυτό που έχει πραγματικά σημασία τώρα είναι τι θα κάνουμε μαζί τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες», απάντησε ο Μακρόν, χωρίς να δείξει ενοχλημένος που ο Αμερικανός ομόλογός του τον «έστησε» για μιάμιση ώρα, προτού να καθίσουν μαζί για να συζητήσουν θέματα όπως το κλίμα, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στη Δυτική Αφρική και την ευρωπαϊκή άμυνα.

