Super League: Νέος Πρόεδρος ο Μποροβήλος

Ο αντικαταστάτης του παραιτηθέντος Λεωνίδα Μπουτσικάρη, εξελέγη παμψηφεί.

Ο Γιώργος Μποροβήλος εξελέγη παμψηφεί πρόεδρος της Super League, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης θα είναι ο αντικαταστάτης του παραιτηθέντος Λεωνίδα Μπουτσικάρη, ενώ θα είναι η δεύτερη θητεία του ως επικεφαλής της διοργανώτριας αρχής.

