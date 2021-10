Κόσμος

Φωτιές στην Αυστρία: Η Ελλάδα στέλνει πυροσβεστικά αεροσκάφη

Άμεση η ανταπόκριση της χώρας μας στο αίτημα της Αυστρίας, μέσω του μηχανισμού rescEU, για βοήθεια.

Με δυο αεροσκάφη Canadair θα συνδράμει η Ελλάδα την Αυστρία, στις μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονται από τις 25 Οκτωβρίου στην περιοχή Mittagstein/Hirschwang, κοντά στη Βιέννη.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωση του, «άμεση ήταν η ανταπόκριση της χώρας μας στο αίτημα των αυστριακών Αρχών, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και του rescEU, για παροχή συνδρομής, καθώς μεγάλες πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη από τις 25 Οκτωβρίου στην περιοχή Mittagstein/Hirschwang, κοντά στη Βιέννη, όπου προς ώρας έχει πληγεί συνολική έκταση 115 εκταρίων. Από την πρώτη στιγμή της ενεργοποίησης του αιτήματος, με εντολή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Στυλιανίδη, η Ελλάδα έθεσε στη διάθεση του Μηχανισμού τα δύο αεροσκάφη Canadair, τα οποία διαθέτει η χώρα μας μέσω του rescEU και τα οποία είναι έτοιμα να αναχωρήσουν για την Αυστρία».

