Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Pfizer: Ο FDA χορήγησε άδεια έκτακτης ανάγκης για τον εμβολιασμό παιδιών από 5 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το εμβόλιο της Pfizer είναι το πρώτο που παίρνει άδεια στις ΗΠΑ για τον εμβολιασμό παιδιών ηλικίας 5-11 ετών.

O αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) χορήγησε σήμερα άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης του εμβολίου των Pfizer/BioNTech κατά της Covid-19 για παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών.

Η απόφαση του FDA καθιστά το εμβόλιο αυτό το πρώτο κατά της Covid-19 που εγκρίνεται για χρήση σε μικρά παιδιά στις ΗΠΑ.

Η έγκριση καθιστά το εμβόλιο Pfizer/ BioNTech διαθέσιμο για 28 εκατομμύρια παιδιά - πολλά από τα οποία επιστρέφουν στο σχολείο σε δια ζώσης διδασκαλία μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι - Ιωάννα Παλιοσπύρου στον ΑΝΤ1: Ο κόσμος μου δίνει δύναμη (βίντεο)

ΑΕΚ - “Αγία Σοφία”: Ο αετός εκπαιδεύεται για τις πρώτες πτήσεις (εικόνες)

Βρετανία - Βασίλισσα Ελισάβετ: Πολυήμερη ξεκούραση συνέστησαν οι γιατροί