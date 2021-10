Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν: παραδόθηκαν στο τέλος οι “πράσινοι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να κυνηγάει από νωρίς στο σκορ, αλλά παρότι του δόθηκαν πολλές ευκαιρίες δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στην εμφατική νίκη του επί της Εφές.

Η αθλητικότητα της Βιλερμπάν υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό σε ανώμαλη προσγείωση στο ΟΑΚΑ, δύο ημέρες μετά την εκκωφαντική νίκη του επί της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Αναντολού Εφές.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 70-84 από τους Γάλλους, για την 7η αγωνιστική της Euroleague, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 2-5, τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι πανηγύρισαν την πέμπτη επιτυχία τους και πρώτη στην Ιστορία τους στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

«Δήμιος» του Παναθηναϊκού ο Έλι Οκόμπο με 35 πόντους, εκ των οποίων τους 25 στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ καθοριστικός ήταν ο Κώστας Αντετοκούνμπο με 12 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 μπλοκ σε 20 λεπτά συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 38-45, 54-58, 70-84

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ρίζικ, Τραβίτσκι, Βικλίτσκι

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πρίφτης): Πέρι 2, Μέικον 16, Παπαγιάννης 7, Παπαπέτρου 16 (2), Φέρελ, Oυάιτ 7, Νέντοβιτς 8 (2), Έβανς 12, Σαντ Ρος 2.

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (Πάρκερ): Οκομπό 35 (5), Γουεμπανιάμα 3 (1), Τζόουνς 13 (1), Καουντί 2, Λακόμπ 2, Γκιστ, Οσετκόφσκι 2, Λάιτι 9 (1), Χάουαρντ 6 (2), Στραζέλ, Αντετοκούνμπο 12.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι - Ιωάννα Παλιοσπύρου στον ΑΝΤ1: Ο κόσμος μου δίνει δύναμη (βίντεο)

ΑΕΚ - “Αγία Σοφία”: Ο αετός εκπαιδεύεται για τις πρώτες πτήσεις (εικόνες)

Βρετανία - Βασίλισσα Ελισάβετ: Πολυήμερη ξεκούραση συνέστησαν οι γιατροί