Τυνησία: Εξαρθρώθηκε πυρήνας του ISIS

Σχεδίαζαν να διαπράξουν τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και μονάδων του στρατού στην περιφέρεια.

Οι τυνησιακές δυνάμεις ασφαλείας εξάρθρωσαν πυρήνα του ISIS στην πόλη Ταταουίν, ο οποίος φέρεται να σχεδίαζε επίθεση εναντίον της αστυνομίας και του στρατού, ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Εσωτερικών.

Πριν από έξι χρόνια, τζιχαντιστές του ISIS είχαν δολοφονήσει 39 ξένους τουρίστες σε παραλία της πόλης Σους στην Τυνησία, πυροδοτώντας μαζική έξοδο των τουριστών και καταφέρνοντας βαρύ χτύπημα στην τυνησιακή οικονομία.

Έκτοτε, οι τυνησιακές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν γίνει αποτελεσματικότερες στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση ενεργειών των τζιχαντιστών, αλλά η απειλή των λεγόμενων πυρήνων εν υπνώσει συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία στην Τύνιδα, ιδίως επειδή επέστρεψαν ή επιστρέφουν τζιχαντιστές που πολέμησαν στη Συρία, στο Ιράκ και στη Λιβύη.

Δεν διευκρινίζεται ωστόσο πόσοι άνθρωποι φέρονται να ανήκαν στον πυρήνα, πώς εντοπίστηκε, ή εάν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις στους υπόπτους.

