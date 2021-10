Κόσμος

Σιέρα Λεόνε: Επιδημία ιλαράς κηρύχθηκε στον βορρά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το υπουργείο Υγείας ανέπτυξε ομάδες στο πεδίο για να διενεργήσουν έρευνα σε βάθος και να προετοιμάσουν την αντίδραση στην επιδημία.

Επιδημία ιλαράς κηρύχθηκε στην υγειονομική περιφέρεια Κάμπια, στη βόρεια Σιέρα Λεόνε, όπου διαγνώστηκαν τρία κρούσματα αυτής της μολυσματικής ασθένειας.

Τα κρούσματα εντοπίστηκαν στο χωριό Μπαμόι Λούμα, διευκρίνισε το υπουργείο Υγείας της Σιέρα Λεόνε σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα χθες Παρασκευή.

Το υπουργείο, που συνεργάζεται ήδη με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και άλλους διεθνείς οργανισμούς, ανέπτυξε ομάδες στο πεδίο «για να διενεργήσουν έρευνα σε βάθος και να προετοιμάσουν την αντίδραση» στην επιδημία, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η Σιέρα Λεόνε, πρώην βρετανική αποικία με υπέδαφος εξαιρετικά πλούσιο σε διαμάντια, είναι μια από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο και βρίσκεται συχνά αντιμέτωπη με επιδημίες.

Η χώρα προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από τον βάρβαρο εμφύλιο πόλεμο που την αιματοκύλισε από το 1991 ως το 2002 και την επιδημία του Έμπολα που έπληξε τη δυτική Αφρική την περίοδο από το 2014 ως το 2016.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στην Ιεράπετρα: στη Μεσαρά η κηδεία της 48χρονης

Τυνησία: Εξαρθρώθηκε πυρήνας του ISIS

Κορονοϊός: Πού θα γίνονται δωρεάν τεστ το Σάββατο