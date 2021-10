Κόσμος

Κορονοϊός - Κολομβία: αρχίζει ο εμβολιασμός παιδιών 3-11 ετών

Σκοπός είναι να εμβολιαστούν περίπου 7,1 εκατομμύρια παιδιά αυτής της ηλικιακής κατηγορίας.

Η πρωτεύουσα της Κολομβίας, η Μπογοτά, καθιστά πλέον υποχρεωτικό το υγειονομικό πάσο για τη συμμετοχή σε δημόσιες εκδηλώσεις στις οποίες συγκεντρώνονται μεγάλα πλήθη, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή η δήμαρχος Κλαούδια Λόπες.

Η Μπογοτά, η οποία μετρά σχεδόν 8 εκατομμύρια κατοίκους και υπήρξε η βασική εστία της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη χώρα των Άνδεων, είδε τον αριθμό των θανάτων εξαιτίας της COVID-19 να πέφτει σχεδόν στο μηδέν τις τελευταίες ημέρες και τον αριθμό των μολύνσεων από τον SARS-CoV-2 να μειώνεται θεαματικά, χάρη στη εκστρατεία μαζικού εμβολιασμού.

Πλέον το 80% των κατοίκων της πρωτεύουσας της Κολομβίας έχει λάβει τουλάχιστον μια δόση εμβολίου και το 62% έχει εμβολιαστεί πλήρως, κατά τα πιο πρόσφατα επίσημα δεδομένα. «Θα αρχίσουμε πράγματι να ανοίγουμε ξανά την πόλη, να επιστρέφουμε στη φυσιολογική ζωή», με φυσική παρουσία «στα σχολεία και στους χώρους εργασίας», ανέφερε η κυρία Λόπες κατά τη διάρκεια εκδήλωσης.

Σύμφωνα με την κεντροαριστερή δήμαρχο, το άνοιγμα θα γίνει κατά φάσεις, ξεκινώντας στην επαναφορά σε ομαλή λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και των ιδιωτικών εταιρειών από 1ης Νοεμβρίου. Από τα μέσα του Νοεμβρίου, θα γίνονται κανονικά συναυλίες, αθλητικές συναντήσεις, θα λειτουργούν κινηματογράφοι και θέατρα και θα επιτρέπονται μεγάλες δημόσιες συγκεντρώσεις, πρόσθεσε. Ωστόσο για να συμμετέχουν οι πολίτες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό εμβολιασμού, που θα πρέπει να πιστοποιεί πως έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου για την COVID-19.

Τον Ιανουάριο του 2022 θα ξαναρχίσουν να παραδίδονται μαθήματα με φυσική παρουσία στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Η κυρία Λόπες, η οποία επέβαλε ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τόνισε πως η χρήση μασκών θα συνεχιστεί και προειδοποίησε αυτούς που δεν θέλουν να εμβολιαστούν, ιδίως ανθρώπους στην ηλικιακή κατηγορία 20-40 ετών, ότι δεν θα μπορέσουν να αποκτήσουν ξανά ομαλή κοινωνική ζωή. Την Τετάρτη, για πρώτη φορά από το 2020, η Μπογοτά δεν κατέγραψε παρά έναν θάνατο εξαιτίας της COVID-19. Η Κολομβία, που έχει υποστεί το τέταρτο βαρύτερο πλήγμα στην περιφέρεια της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (με 2.499 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων), πίσω από το Περού, τη Βραζιλία και την Αργεντινή, βλέπει τα κρούσματα και τους θανάτους να πέφτουν από τα τέλη Ιουλίου. Το 96% των 50 εκατομμυρίων κατοίκων της χώρας έχει πια λάβει τουλάχιστον μια δόση εμβολίου και το 42% έχει εμβολιαστεί πλήρως.

Σειρά των παιδιών

Εξάλλου από αύριο Κυριακή, θα αρχίσει ο εμβολιασμός των παιδιών 3 ως 11 ετών για την COVID-19, με την αξιοποίηση του σκευάσματος της κινεζικής φαρμακοβιομηχανίας Sinovac, ανήγγειλε χθες ο πρόεδρος Ιβάν Ντούκε. «Από την 31η Οκτωβρίου (...) ανοίγουμε τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 για τα παιδιά 3 ως 11 ετών με το εμβόλιο της Sinovac», ανέφερε ο αρχηγός του κράτους μέσω Twitter.

Σκοπός είναι «να εμβολιαστούν περίπου 7,1 εκατομμύρια παιδιά αυτής της ηλικιακής κατηγορίας», διευκρίνισε ο υπουργός Υγείας, ο Φερνάντο Ρουίς. Αν και τα παιδιά σπάνια παρουσιάζουν βαριές μορφές της ασθένειας, μπορούν να μολυνθούν και να μεταδώσουν τον ιό.

Το υπουργείο Υγείας εξασφάλισε το πράσινο φως του INVIMA, του οργανισμού υγείας της Κολομβίας, προτού εγκρίνει τον εμβολιασμό των παιδιών, σημείωσε ο κ. Ρουίς, προσθέτοντας ότι το σκεύασμα της Sinovac «αποδείχθηκε ασφαλές (...). Δοκιμάστηκε σε αρκετά εκατομμύρια Κολομβιανούς».

Κίνα και Χιλή έχουν επίσης εγκρίνει τη χρήση του συγκεκριμένου εμβολίου για την ανοσοποίηση των ανηλίκων. Στις ΗΠΑ, τη χώρα που έχει υποστεί το πιο βαρύ πλήγμα στον κόσμο από την πανδημία, εγκρίθηκε χθες Παρασκευή η χορήγηση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech στα παιδιά 5 ως 11 ετών, ανοίγοντας τον δρόμο για να διευρυνθεί η εκστρατεία ανοσοποίησης, καθώς αφορά 28 εκατομμύρια παιδιά στη χώρα αυτή.

