Κώστας Αντετοκούνμπο: Οι συμβουλές του Γιάννη και το παράδειγμα ΛεΜπρόν Τζέιμς

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μιλά για τη σχέση με τα αδέλφια του, αν θέλει να επιστρέψει στο ΝΒΑ και τον ΛεΜπρον Τζέιμς.

Στις συμβουλές που του δίνουν τα αδέρφια του, Γιάννης και Θανάσης, στάθηκε μεταξύ άλλων ο εκ των πρωταγωνιστών της νίκης της Βιλερμπάν επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο Giannis είναι πιο αυστηρός μαζί του για θέματα της ζωής του, παρά για το μπάσκετ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κώστα Αντετοκούνμπο στη NOVA:

Για το εντυπωσιακό ξεκίνημα στη EuroLeague: «Όλα οφείλονται απλά στην προπόνηση. Όταν μπαίνεις και παίζεις και έχεις ρυθμό παιχνιδιού, Μπορεί να πετύχεις. Μου αρέσει να δίνω ενέργεια να βοηθάω την ομάδα αμυντικά και να βοηθάω την ομάδα στο παιχνίδι».

Για τον ξεχωριστό του ρόλο: «Όλοι έχουμε έναν ρόλο στην ομάδα τον οποίο δουλεύουμε ο καθένας ξεχωριστά. Δίνουμε χώρο στον Οκόμπο να παίξει ένας εναντίον ενός και ο Κρις Τζόουνς είναι καλός σε αυτό. Όλοι ξέρουμε τους ρόλους μας».

Για το ποιός από τον Γιάννη και τον Θανάση του έδωσε συμβουλές για τη Βιλερμπάν: «Μπασκετικά και οι δύο, τώρα πιο πολύ ο Θανάσης γιατί τον ρώτησα πώς να παίξω με τη Βιλερμπάν, στη Euroleague τι να κάνω. Μου είπε να δώσω ενέργεια και να παίρνω τα σουτ, όταν βρω ελεύθερο τρίποντο, να μην φοβάμαι και να δίνω την ενέργειά μου στην ομάδα».

Για το ποιο είναι το πιο δύσκολο η EuroLeague ή το NBA: «Είναι πιο δύσκολη να σκοράρεις στη Euroleague. Το μπάσκετ είναι διαφορετικό ανα χώρα, στην Ευρώπη, βλέπεις διαφορετικά πράγματα. Στην Αμερική είναι σχεδόν το ίδιο παντού».

Για το αν θέλει να επιστρέψει στο NBA: «Αυτή τη στιγμή είμαι συγκεντρωμένος εδώ. Θέλω να παίξω όσο πιο ψηλά γίνεται. Άμα είναι NBA είναι NBA, άμα είναι EuroLeague είναι EuroLeague».

Αν ο Γιάννης είναι αυστηρός στις συμβουλές του: «Κανείς δεν είναι αυστηρός, Απλά προσπαθούν να με βοηθούν. Είναι πιο αυστηρός στις συμβουλές για τη ζωή. Μου έχει δώσει συμβουλή για διάφορα πράγματα, το μέλλον πως διαχειρίζομαι διάφορα πράγματα, το μπάσκετ είναι απλά το μπάσκετ. Σημασία έχει η ζωή».

Για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς: «Διάφορα πράγματα, τον τρόπο που δουλεύει. Ήταν ο πρώτος που πήγαινε στο γυμναστήριο και που έφευγε. Διατηρεί εξαιρετικά το κορμί του και προσπαθώ να κάνω και εγώ αυτό».

Για το ότι είναι πρότυπο και τι συμβουλή έχει να δώσει στα νέα παιδιά: «Όλα είναι πιθανά. Αρκεί να δουλεύουμε σκληρά».

