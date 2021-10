Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: “καμπανάκι” για νέο ιό που δεν θα μπορεί να περιοριστεί

Δεν αποκλείεται «κάποια στιγμή» να εμφανιστεί ένας ιός που δεν θα μπορεί να «περιοριστεί», προειδοποιεί ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, προειδοποίησε ότι δεν αποκλείεται «κάποια στιγμή» να κάνει την εμφάνισή του ένας νέος ιός, που δεν θα μπορεί να «περιοριστεί», απευθύνοντας έκκληση να ενισχυθεί ο οργανισμός του οποίου ηγείται.

«Είναι βιολογική βεβαιότητα ότι κάποια στιγμή, θα εμφανιστεί κάποιος νέος ιός, τον οποίο απλούστατα δεν θα μπορούμε να περιορίσουμε», επέμεινε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους κατά τη διάρκεια συνεδρίασης των υπουργών Υγείας και Οικονομικών των είκοσι πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά κρατών του κόσμου (G20).

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ επανέλαβε πως είναι ανάγκη η διεθνής κοινότητα να μάθει από την τρέχουσα πανδημία του νέου κορονοϊού ώστε να προετοιμαστεί για την επόμενη.

Αυτός είναι ο λόγος, συνέχισε, που ο κόσμος χρειάζεται να «ενισχυθεί» ο ΠΟΥ, να εξασφαλίσει περισσότερη, «βιώσιμη χρηματοδότηση» και να εγκαθιδρυθεί νέος μηχανισμός χρηματοδότησης που θα εγγυάται ταχεία αντίδραση όταν ξεσπούν πανδημίες και καλύτερη αντιμετώπισή τους.

Kάλεσε τα κράτη μέλη της G20 να υποστηρίξουν τη δημιουργία Συμβουλίου Χρηματοδότησης για την Αντιμετώπιση Υγειονομικών Απειλών και τη σύναψη νομικά δεσμευτικής διεθνούς συμφωνίας αφιερωμένης στην προετοιμασία για μελλοντικές πανδημίες και στην αντιμετώπισή τους.

