Κινέτα: εφιάλτης οι διαρκείς διαρρήξεις στα σπίτια (βίντεο)

Έξι φορές έχουν "ανοίξει" σπίτι στην περιοχή, ενώ έσπασαν ακόμα και την περίφραξη.

Πονοκέφαλο προκαλούν στην Κινέτα οι συνεχείς ληστείες στα σπίτια και η μικροεγκληματικότητα γενικότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 1638 διαρρήξεις έχουν σημειωθεί σε Γαλήνη, Αγίους Θεοδώρους, Πανόραμα και Κινέτα.

Ομάδες ρομά λήστεψαν ακόμα και έξι φορές το ίδιο σπίτι στην Κινέτα. Την προτελευταία φορά μάλιστα έσπασαν την περίφραξη, την κεντρική πόρτα αλλά και τις μπαλκονόπορτες του σπιτιού!

Ο φόβος στην περιοχή πλανιέται πάνω από όλα τα σπίτια, τονίζουν οι κάτοικοι μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Πρωινοί Τύποι".

