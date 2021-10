Κοινωνία

Αλεποχώρι: Άσκηση για την αντιμετώπιση πλημμύρας

Άσκηση μεγάλης κλίμακας για την αντιμετώπιση επιπτώσεων από πλημμυρικά φαινόμενα στο Αλεποχώρι Αττικής.

Άσκηση μεγάλης κλίμακας για την αντιμετώπιση επιπτώσεων από πλημμυρικά φαινόμενα, με την κωδική ονομασία «ΚΙΒΩΤΟΣ 2021» θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 π.μ. στο Αλεποχώρι Αττικής.

Η άσκηση που διοργανώνεται από τον Δήμο Μεγαρέων και την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία, θα πραγματοποιηθεί παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Στυλιανίδη, του υφυπουργού Ευάγγελου Τουρνά, καθώς και του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου.

Παρών στην άσκηση θα είναι, επίσης, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης.





