Οικονομία

Κικίλιας στον ΑΝΤ1: 100% πληρότητα το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου (βίντεο)

Τον απολογισμό της τουριστικής σεζόν και τις προβλέψεις για το 2022 έκανε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Πρωινοί Τύποι" ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας.

"Η προσδοκία και ο στόχος ήταν να φτάσουμε το καλοκαίρι και το φθινόπωρο το 50% της τουριστικής κίνησης για το 2019. Τα στοιχεία δείχνουν πώς πλησιάζουμε το 75% και μάλιστα με πιο ποιοτικό επισκέπτη", τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

Και συμπλήρωσε: "Οι περιοχές που έχουν ήπιο κλίμα ακόμα, όπως η Κρήτη, η Ρόδος, αλλά και οι μεγάλες πόλεις παρουσιάζουν πολύ υψηλά ποσοστά πληρότητας ακόμα και τώρα".

Όσον αφορά τον εσωτερικό τουρισμό ο Υπουργός τόνισε ότι "το τετράημερο της 28ης Οκτωβρίου" η πληρότητα στα καταλύματα άγγιξε το 100%".

"Με κόπο και προσπάθεια κινούνται ξανά οι προορισμοί οι χειμερινοί και η 12μηνη λειτουργία των ξενοδοχείων των πόλεων, που ήταν αυτοί που χτυπήθηκαν κατά κύριο λόγο από την πανδημία", είπε χαρακτηριστικά.

"Τα έσοδα του Τουρισμού το 2021 ξεπερνούν τα 10 δις ευρώ", υπογράμμισε ο Βασίλης Κικίλιας.

