Γυναικοκτονία στην Ιεράπετρα: συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τη ζωή της Νεκταρίας (βίντεο)

Συνάδελφος της άτυχης γυναίκας αποκάλυψε ότι ο συζυγοκτόνος την απειλούσε ανοιχτά. Φίλη της Νεκταρίας κάνει λόγο για την ύπαρξη σημειώματος και καταγγελία από την κόρη.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τη ζωή της άτυχης Νεκταρίας, που έχασε τη ζωή της από τα χέρια του πρώην συζύγου της στην Ιεράπετρα της Κρήτης.

Συνάδελφος του θύματος μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Πρωινοί Τύποι" και αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ότι ο συζυγοκτόνος είχε απειλήσει ανοιχτά την Νεκταρία, η οποία ζούσε με έναν μόνιμο φόβο!

"Αυτό που γνωρίζω είναι ότι η Νεκταρία είχε πρόβλημα μεγάλο με τον άνθρωπο αυτό. Φοβόταν πάρα πολύ, ήθελε να φύγει από το σπίτι, αλλά φοβόταν. Ήθελε να πάρει τα πράγματά της και δεν μπορούσε να πάει να τα πάρει. Έφθασε σε σημείο να κρύβεται από αυτόν τον άνθρωπο, να φοβάται για την ίδια της τη ζωή γιατί την απειλούσε. Είχα ακούει ότι την απειλούσε, ότι ήθελε να την σκοτώσει και το έλεγε και στους υπόλοιπους ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Έφθασε τελικά σε αυτό το αποτέλεσμα που έφθασε. Είμαι πολύ συγκλονισμένη. Δουλεύαμε μαζί, δούλευε στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας αλλά είχε σταματήσει εδώ και δύο μήνες και έκανε διάφορες δουλειές. Δούλευε σε σπίτια, καθάριζε σκάλες και τώρα τελευταία δούλευσε στα ενοικιαζόμενα δωμάτια" είπε η γυναίκα και πρόσθεσε:

"Έχω ακούσει ότι είχε πάει στην αστυνομία και είχε κάνει κάποιες καταγγελίες. Πόσες και πότε ακριβώς δεν ξέρω. Φοβόταν γιατί δεν μπορούσε να κάνει βήμα, δεν μπορούσε να πάει πουθενά". Η αστυνομία πάντως διέψευσε την Παρασκευή επίσημα ότι είχε δεχθεί καταγγελίες από την εν λόγω γυναίκα.

Όσον αφορά στη σχέση των παιδιών με τον πατέρα, η συνάδελφος της Νεκταρίας απάντησε: "Με τον ένα γιο, τον μεγάλο γιο, είχαν κάποιες επαφές με τον πατέρα, ενώ τα υπόλοιπα τρία παιδιά δεν είχαν και τόσο καλές σχέσεις με τον πατέρα τους".

Οικογενειακή φίλη του θύματος, μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1, τόνισε από πλευράς της ότι το θύμα ήταν ένα πολύ καλό παιδί, μια εργατική γυναίκα. "Είχαν χωρίσει με τον δράστη εδώ και 12 χρόνια. Είχαν πάρει διαζύγιο. Αυτός όμως δεν την άφηνε ήσυχη. Όταν άλλαζε σπίτι η Νεκταρία πήγαινε μαζί με την πρόφαση ότι δεν μπορεί να ζήσει μόνος, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και συνέχεια έψαχνε για σπίτι να φύγει, αλλά ποτέ δεν έφευγε. Πριν από έξι χρόνια είχε γράψει ένα σημείωμα, που το είχε βρει η μεγάλη τους κόρη μέσα στην τσέπη ενός σακακιού, ότι θα σκοτώσει την ίδια, θα σκοτώσει τα κοπέλια, θα σκοτωθεί και ο ίδιος".

Η ίδια αποκάλυψε ότι τον κατήγγειλε η μεγάλη κόρη τους στην αστυνομία, η οποία στη συνέχεια τον οδήγησε στην ψυχιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ, όπου παρέμεινε για μερικές μέρες και βγήκε. "Δεν έχει παρουσιάσει ψυχολογικά προβλήματα. Ήταν άρρωστος και παθιασμένος με την Νεκταρία και ήταν από τους ανθρώπους που δεν ήθελε να χάνει στη ζωή του γενικότερα".

Τέλος, η φίλη του θύματος, που είδε την Νεκταρία σε μια λίμνη αίματος, πεσμένη στα σκαλοπάτια, μαχαιρωμένη, τόνισε ότι τον τελευταίο καιρό είχε βρει έναν άνθρωπο, είχε ξεκινήσει πάλι τη ζωή της, περνούσε πάρα πολύ καλά και ήταν ευτυχισμένη.

